Με μια εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης «έσπασε» τη σιωπή που τηρούσε το τελευταίο διάστημα για τα εσωκομματικά της Νέας Αριστεράς και για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως εξηγεί ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, επέλεξε να μην παρεμβαίνει δημόσια όσο το κόμμα βίωνε μια κρίσιμη και εύθραυστη περίοδο, σεβόμενος την αγωνία των μελών του. Τώρα όμως, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση —με την οποία δηλώνει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνος— θεωρεί ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για δύο κρίσιμα ζητήματα:το γιατί η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δεν τον πείθει και το πώς μπορεί να οικοδομηθεί μια πραγματικά ηγεμονική Αριστερά που να εμπνέει ξανά την κοινωνία.

Η κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς

Ο κ. Σακελλαρίδης περιγράφει πως η Αριστερά βρίσκεται σε βαθιά κρίση αξιοπιστίας, που δυσκολεύεται να κινητοποιήσει την κοινωνία και να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κρίση αυτή, όπως τονίζει, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά — αντιθέτως, έχει βαθιές ρίζες στα γεγονότα και τις επιλογές των τελευταίων ετών.

Ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι μιλά «υπερβατικά», σαν να μην υπήρξε ο ίδιος αρχιτέκτονας του πολιτικού συστήματος που σήμερα καταγγέλλει. Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αρχίσει να χάνει την κοινωνική του απήχηση πολύ πριν το 2023 και πως η σημερινή απαξίωση δεν είναι προϊόν κάποιας «μεταφυσικής» εξέλιξης, αλλά αποτέλεσμα υπαρκτών πολιτικών ευθυνών: «Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται υπερβατικά στην σημερινή αυτή κατάσταση, λες και ίπταται υπεράνω, λες και όλα αυτά προέκυψαν κάποια στιγμή μετά. Λες και υπήρξε μία σκοτεινή αδιόρατη δύναμη που οδήγησε στο να κατεβάζει ο κόσμος «ρολά» όταν μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Λες και με κάποιον μεταφυσικό τρόπο ο «κόσμος» του ΣΥΡΙΖΑ διαπαιδαγωγήθηκε «μεσσιανικά» για να στρωθεί ο δρόμος στην φαιδρότητα που ακολούθησε το φθινόπωρο του 2023. Ο Αλέξης Τσίπρας βάλλει εναντίον ενός πολιτικού συστήματος, που για το σκέλος που αφορά το προοδευτικό (για να μην πω το αριστερό μόνο) ημισφαίριο είναι ο αρχιτέκτονάς του και έχει την κυριότητά του»

Αποκαλύπτει μάλιστα ότι δεν παρευρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Τσίπρα στο Παλλάς, όχι επειδή δεν τον ενδιέφερε, αλλά επειδή θεωρεί πως το πολιτικό σχέδιο που παρουσιάζει ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ουσιαστική προοδευτική ανατροπή. Για τον ίδιο, η Αριστερά δεν είναι «επιγραφή στη μαρκίζα», αλλά εργαλείο αλλαγής της ζωής των ανθρώπων και το σχέδιο Τσίπρα, όπως αναφέρει, δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη.

«Τελική κατάληξη το νησί της Καλυψώς»

Όπως γράφει: «Φοβάμαι ότι η τελική κατάληξη θα είναι το νησί της Καλυψώς, με την ψευδαίσθηση ότι έχει πατήσει στην Ιθάκη».

Παράλληλα, περιγράφει μια κοινωνία απογοητευμένη, αποστασιοποιημένη και οργισμένη: πολίτες που κάποτε κινητοποιούνταν σήμερα μένουν αμέτοχοι, άνθρωποι που αγανάκτησαν μετά τα Τέμπη αναζητούν διέξοδο ελπίδας. Για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες, η Αριστερά πρέπει, όπως λέει, να αποκτήσει νέα δυναμική, να μετατοπίσει τα όρια του εφικτού και να διεκδικήσει χώρο σε πεδία που η Δεξιά θεωρεί «τσιφλίκι» της.

Ο κ. Σακελλαρίδης επιμένει ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να επιβιώσει, να δυναμώσει και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και κοινής δράσης. Όχι ως ιστορικό χρέος, αλλά ως αναγκαιότητα της εποχής.

Κλείνοντας, παραδέχεται ότι η προσπάθεια δεν είναι εύκολη, αλλά τονίζει με έμφαση ότι είναι απαραίτητη και εφικτή, όπως πολλές κατακτήσεις που κάποτε έμοιαζαν αδύνατες.

Ακολουθεί η ανάρτησή του: