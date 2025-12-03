Η πρώην επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρώην διευθυντής του Ευρωπαϊκού Υπηρεσιακού Σώματος Εξωτερικών Υποθέσεων, Στεφάνο Σανίνο, αφέθηκαν ελεύθεροι από τις βελγικές αρχές, μετά την κράτησή τους για ανάκριση στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη σε δημόσιο διαγωνισμό, με χρησιμοποίηση πόρων της ΕΕ.

Μογκερίνι, Σανίνο κι ένα μέλος του προσωπικού του College of Europe κρατήθηκαν για ανάκριση. Η έρευνα αφορά στον διαγωνισμό του 2021-22, που διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Οι εισαγγελείς εξετάζουν αν ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, υπέρ του College of Europe.

Οι κατηγορίες

Οι σοβαρές κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις συλληφθέντες, περιλαμβάνουν απάτη σε προμήθειες, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι οι κατηγορούμενοι δε θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Οι κατηγορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μογκερίνι, Σανίνο και ο τρίτος εμπλεκόμενος παραμένουν αθώοι έως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη, καταλήγει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), χθες κρατήθηκαν ο πρύτανης και ένα υψηλόβαθμο μέλος του προσωπικού του College of Europe στη Μπριζ, καθώς κι ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη απάτη που αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ για νεαρούς διπλωμάτες.

Μετά την ανάκρισή τους από τη Βελγική Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία (FGP West-Vlaanderen), οι τρεις ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες εναντίον τους. Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε προμήθειες και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δε θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την τρέχουσα έρευνα, ώστε να μη διακινδυνεύσει το αποτέλεσμα της.

Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, την δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ».