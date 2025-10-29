«Οι αναφορές για παραβίαση ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες είναι ψευδείς», αναφέρει η Google σε ανάρτησή της στο X, μετά από σειρά δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για διαρροή συνολικά 185 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Ο τεχνολογικός κολοσσός κάνει λόγο για ανακριβείς αναφορές που ξεκίνησαν από μία «παρερμηνεία» των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο.

«Δεν αντικατοπτρίζουν κάποια νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα», συμπληρώνει.

Όπως αναφέρει η εταιρία, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση.