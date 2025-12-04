Επελαύνει η κακοκαιρία Byron σε όλη τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να πλήξει την Αττική μέσα στις επόμενες ώρες, παρουσιάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια έντασης.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση, τα βασικά προγνωστικά κέντρα δίνουν από 40 έως 90 χιλιοστά βροχής, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν τάση ενίσχυσης των φαινομένων.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται ξανά οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού και του Ευβοϊκού, καθώς και τα δυτικά τμήματα της Αττικής, όπου η ποσότητα βροχής αναμένεται να ξεπεράσει εκείνη της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Ο Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η τελική ένταση θα καθοριστεί από το πεδίο των ανέμων και την ενέργεια που θα αναπτυχθεί στον Σαρωνικό.

Ο ίδιος συστήνει αυξημένη προσοχή από το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, καθώς το χρονικό αυτό διάστημα συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για επικίνδυνα φαινόμενα.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες του Meteo

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Πέμπτη 4/12

Οι ώρες που θα βρέξει στην Αθήνα την Παρασκευή 5/12

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα – Πότε «χτυπά» την Αθήνα

Οι πιο άγριες βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα και με τις ενδείξεις των μετεωρολογικών συστημάτων. Αυτές θα είναι από τις πρώτες περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα.

Σαλαμίνα

Μέγαρα

Κινέτα

Σκαραμαγκάς

Πειραιάς

Κέντρο Αθήνας

Παιανία

Κορωπί

Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς

Ραφήνα

Αρτέμιδα

Μαρκόπουλο

Κερατέα

Λαύριο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (Windy και άλλα συστήματα), το πιο δυνατό κομμάτι της κακοκαιρίας για την Αττική αναμένεται από τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.