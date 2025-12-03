Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό που είχε στηθεί στον κόμβο του Λευκώνα και κατευθύνονται με αποφασιστικότητα προς το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι αγρότες παρέκαμψαν τις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν στηθεί, κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, ώστε να εμποδίσει τα αγροτικά μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ από τα χωράφια και να βγουν στο δρόμο για το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Μπλόκο και στο τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Συμπαράσταση από οδηγούς ταξί στα Μάλγαρα

Μέτωπο κοινής δράσης συγκροτούν πλέον διαφορετικοί κλάδοι στη Θεσσαλονίκη, στοιχίζοντας τις δυνάμεις τους δίπλα στους αγρότες.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο μπλόκο των Μαλγάρων επί της ΠΑΘΕ, όπου σήμερα κατέφθασαν εκατοντάδες επαγγελματίες για να συμπαρασταθούν στον αγώνα του πρωτογενούς τομέα.

​Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν περίπου 100 ταξί και 60 φορτηγά παραγωγών λαϊκών αγορών, ενώνοντας τη φωνή τους με τα τρακτέρ που κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

«Απέναντι στην πολιτική που εξοντώνει τους μικρομεσαίους»

​«Μαζευτήκαμε εδώ, δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας, να πάμε όλοι μαζί στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα» δήλωσε εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών.

​Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει τα κοινά προβλήματα: «Περιμένουμε να έρθουν και οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών. Λαϊκές αγορές, ταξί και αγρότες ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους. Αύριο μεθαύριο θα ενώσουν κι άλλοι φορείς τις δυνάμεις τους απέναντι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στους μικρομεσαίους».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ειδικά προβλήματα του κλάδου των ταξί, όπως η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπογραμμίζοντας πως «όλη τη μικρομεσαία τάξη θέλουν να την ακουμπήσουν».

​Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ταξί διανύουν τη δεύτερη μέρα πανελλαδικής απεργίας με βασικό αίτημα την παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης έως το 2035, ενώ σε απεργία βρίσκονται και οι πωλητές λαϊκών αγορών αντιδρώντας στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Ένταση στο μπλόκο στο Κιάτο

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο του Κιάτου.

Η διαμαρτυρία τους εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχόμενων δράσεων που οργανώνονται σε διάφορα σημεία της χώρας, με αιτήματα την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως τονίζουν, καθιστούν ασύμφορη την παραγωγή.

Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά όταν υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αγροτών, καθώς οι τελευταίοι επιχείρησαν να επεκτείνουν το μπλόκο προς την εθνική οδό.



Αποκλεισμό λιμανιών και αεροδρομίων στην Κρήτη

Την ίδια ώρα τη δική της ισχυρή παρέμβαση στις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις κάνει η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτοκτηνοτρόφων, με ανακοίνωσή της που καλεί σε δυναμική δράση και συμμετοχή όλων των επαγγελματικών φορέων του νησιού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr η Επιτροπή προαναγγέλλει κινητοποίηση στο Παγκρήτιο Στάδιο με στόχο το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, εξέλιξη που ήδη προκαλεί αντιδράσεις σε μερίδα των αγροτών της ανατολικής Κρήτης.