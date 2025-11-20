Η τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα διακρίνεται από art house ταινίες περιορισμένου κοινού από τις οποίες κάποιες αξίζουν προσοχής (όπως η ισλανδική «Η αγάπη που απομένει») αλλά και από μπόλικο ξαναζεσταμένο φαγητό, όπως η τρίτη (!) «Συμμορία των Μάγων» που άφησε παγερά αδιάφορο τον Γιάννη, αν και ο Αντώνης ψιλογουστάρει την φάση…

Στο σημερινό επεισόδιο: Αυτή την εβδομάδα, στο podcast «Σινεμά στη Σεντρα», ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σχολιάζουν την κινηματογραφική επικαιρότητα, μιλώντας για ταινίες της μέχρι τώρα νέας σεζόν που τους άρεσαν, ανάμεσα στις οποίες η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, όπως και η τελευταία ταινία του Κορεάτη Παρκ Τσαν Γουκ, «Καμιά αλλη επιλογή». Ολα αυτά εν αναμονή της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη φλέβα» που ανήκει σε εκείνες για τις οποίες οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Να είστε εκεί.