Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνδιοργανώνουν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα, το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει».

Η κορυφαία αυτή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε διακεκριμένους πολιτικούς, αναλυτές και ηγετικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συζητήσεις του συνεδρίου θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που καθορίζουν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το σχέδιο για τη Γάζα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, τη νέα εποχή για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα, το νέο οικονομικό τοπίο για τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, την ενέργεια και τις υποδομές.

Στους ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Νίκος Ανδρουλάκης, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος, ΠαΣοΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2013–2015), Δημήτρης Πολίτης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος ΕΕ Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας (2014–2019), Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009–2015), Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (2013–2020), Sameh Hassan Shoukry, Υπουργός Εξωτερικών (2014–2024), Αίγυπτος, Emile Hokayem, Διευθυντής Περιφερειακής Ασφάλειας και Ανώτερος Συνεργάτης για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, IISS, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ναύαρχος ε.α., Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019), Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εθνική Τράπεζα, Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, «Το Δίκτυο», Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας (2012–2014), Διευθυντής στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Συμεών Τσομώκος, Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου

12:00 Άφιξη καλεσμένων

13:00 Καλωσόρισμα

Συμεών Γ. Τσομώκος, Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης, ΤΟ ΒΗΜΑ

Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων

13:25 Εναρκτήρια Κεντρική Ομιλία

Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας

13:45 Το Σχέδιο Ειρήνης για τη Γάζα: Οι Προκλήσεις της Επόμενης Μέρας

Ντόρα Μπακογιάννη, Μέλος της Βουλής των Ελλήνων; Υπουργός Εξωτερικών (2006-2009)

Amre Moussa, Γεν. Γραμματέας, Arab League (2001-2011)

Υπουργός Εξωτερικών (1991-2001), Αίγυπτος

Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία

Volker Perthes, Senior Distinguished Fellow, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Γερμανία

Yoel Guzansky, Institute for National Security Studies (INSS), Ισραήλ

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Γενική Διευθύντρια, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων; Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονισμός: Τάνια Μποζανίνου, Αρχισυντάκτρια Διεθνών Θεμάτων, ΤΟ ΒΗΜΑ

15:15 Διάλειμμα

15:45 Η επίλυση του Κυπριακού ως Προϋπόθεση για την εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Ακαδημαϊκός

Συντονισμός: Δήμητρα Κρουστάλλη, Διευθύντρια Σύνταξης, ΤΟ ΒΗΜΑ

16:15 Μέση Ανατολή: Αναζητώντας μια νέα Αρχιτεκτονική Ασφάλειας μετά τη Συμφωνία Ειρήνης

Emile Hokayem, Institute for National Security Studies (INSS)

Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος της ΕΕ για Περιβάλλον, Ωκεανούς & Αλιεία (2010–2014)

Galip Dalay, Πρόγραμμα για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Chatham House

Κωνσταντίνος Φίλης, Καθηγητής & Διευθυντής, ACG Institute of Global Affairs

Σπύρος Ν. Λίτσας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συντονισμός: Στρατής Αγγελής, Διεθνή θέματα, ΤΟ ΒΗΜΑ

17:15 Η Νέα Εποχή για τις Συμφωνίες του Αβραάμ μετά τη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ

Gregoire Roos, Διευθυντής θέματα Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας, Chatham House

Faisal Abbas, Αρχισυντάκτης, Arab News

Mustafa Aydın, Πρόεδρος, International Relations Council, Τουρκία

Σωτήρης Ρούσσος, Καθ. Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονισμός: Οντίν Λιναρδάτου, Υπεύθυνη αγγλόφωνης έκδοσης, ΤΟ ΒΗΜΑ

18:10 Συζήτηση

Νίκος Ανδρουλάκης, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος, ΠαΣοΚ-Κίνημα Αλλαγής

Συντονισμός: Συμεών Γ. Τσομώκος, Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών & Γρηγόρης Τζιοβάρας, Πολιτικός συντάκτης, ΤΟ ΒΗΜΑ

18:40 Γεωπολιτικός Ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο Ρόλος Ε.Ε. – Ρωσίας – Κίνας – ΗΠΑ

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος ΕΕ Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας (2014–2019)

Γιάννης Βαληνάκης, Υφυπουργός Εξωτερικών (2004-2009), Πρόεδρος Κέντρου Αριστείας J. Monnet

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Διευθυντής, Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»; Υπουργός Παιδείας (2012-2014)

Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής; Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009–2015) √ Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια, ΕΛΙΑΜΕΠ

Sean Mathews, Δημοσιογράφος, Middle East Eye Συντονισμός: √ Μαρίλια Παπαθανασίου, Διεθνή θέματα, ΤΟ ΒΗΜΑ

19:45 Τέλος Εργασιών Πρώτης Ημέρας

Πρόγραμμα Παρασκευής, 5 Δεκεμβρίου

09:15 Άφιξη καλεσμένων

10:15 Καλωσόρισμα

Συμεών Γ. Τσομώκος, Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

10:20 Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο

Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών (video message)

Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθ. Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Υπουργός Εξωτερικών (2013–2015)

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΙΑΜΕΠ

Ευάγγελος Αποστολάκης, Ναύαρχος ε.α.; Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019)

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, Το Δίκτυο

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ)

Συντονισμός: Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής, ΤΟ ΒΗΜΑ

11:30 Το νέο οικονομικό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου

Δημήτριος Πολίτης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία

Γκίκας Α. Χαρδούβελης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εθνική Τράπεζα

Ιωάννης – Αλέξιος Ζέπος, Πρέσβης ε.τ.

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Τράπεζα της Ελλάδος; Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονισμός: Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος, ΤΟ ΒΗΜΑ

12:20 Οι Μεγάλες Προκλήσεις για τις Θαλάσσιες Εμπορικές Διαδρομές της Μεσογείου

Άγγελος Συρίγος, Βουλευτής Α’ Αθηνών; Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος, International Propeller Club

Μαριλένα Κοππά, Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συντονισμός: Χρήστος Δόγας, Διευθυντής σύνταξης, ΤΟ ΒΗΜΑ

13:00 Διάλειμμα

13:45 Ενέργεια και Υποδομές: Οικονομική συνεργασία, δίκτυα και πολιτικοί ανταγωνισμοί

Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων

Νικόλαος Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής; Καθηγητής Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Δικαίου; Μέλος ΔΣ, The Spinelli Group

Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2013-2020), Κύπρος

Ariel Levite, Carnegie Endowment for International Peace

Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής, Υφυπουργός Εξωτερικών (2025)

Συντονισμός: Χρήστος Κολώνας, Διευθυντής σύνταξης, ot.gr

14:45 Η επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή

Ehud Olmert, Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009)

Sameh Shoukry, Υπουργός Εξωτερικών (2014-2024), Αίγυπτος

Νίκος Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών (2015-2018)

Συντονισμός: Gregoire Roos, Διευθυντής θέματα Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας, Chatham House

15:45 Διάλειμμα

16:15 Συζήτηση

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας με Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης, ΤΟ ΒΗΜΑ

17:00 Τέλος Εργασιών Συνεδρίου