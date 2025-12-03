Επίθεση με εκρηκτικά από την Ουκρανία δέχθηκε ο αγωγός πετρελαίου «Ντρούζμπα» στην περιοχή Ταμπόφ, στο κεντρικό τμήμα της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγή που συνδέεται με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας (GUR). Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά ουκρανική επίθεση στον συγκεκριμένο αγωγό, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Friendship is over: the “Druzhba” oil pipeline to Europe has been blown up again in Russia This time the strike hit a section near the village of Kazinskiye Vyselki on the Taganrog–Lipetsk line. Damage to one of Russia’s key oil arteries shows just how vulnerable its energy… pic.twitter.com/kJwrbLaPKc — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Οι Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα εξακολουθούν να βασίζονται σε ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, με τον Βίκτορ Όρμπαν μάλιστα να έχει εξασφαλίσει εξαιτίας αυτής της εξάρτησης και εξαίρεση από τις κυρώσεις. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με εκρηκτικούς μηχανισμούς που ενεργοποιήθηκαν από απόσταση μέσω τηλεχειρισμού.

Κανονικά η ροή λένε οι διαχειριστές

Αργότερα μέσα στην ημέρα, η σλοβακική εταιρεία που διαχειρίζεται τον αγωγό καθώς και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανακοίνωσαν ότι η ροή πετρελαίου μέσω του «Ντρούζμπα» συνεχίζεται κανονικά. Η ρωσική πλευρά δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η Ουκρανία έχει επιτεθεί στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μία τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αποτελούν απάντηση στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις και αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της συνολικής πολεμικής ικανότητας της Μόσχας.