Την ανταλλαγή του φέρεται να έχει ζητήσει o Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την έναρξη της σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Brian Windhorst του ESPN

Ο δύο φορές MVP εξέφρασε την επιθυμία του να εξετάσει επιλογές εκτός Μιλγουόκι, προκαλώντας έντονες συζητήσεις σε όλο το ΝΒΑ για το μέλλον του.

«Οι Bucks τηλεφώνησαν στους Knicks και ζήτησαν πρόταση για τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω Knick.” Μετά, ο κόσμος άρχισε να λέει: ‘Θεέ μου, έσβησε μια φωτογραφία από τον Μάιο που είχε το λογότυπο των Bucks.’ Παιδιά, έχει ήδη ζητήσει ανταλλαγή», εξήγησε ο Windhorst στο ESPN Cleveland.

Ο Γιάννης είχε αποφασίσει νωρίτερα μέσα στη σεζόν να παραμείνει στους Bucks, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ΝΒΑ, το αίτημα ανταλλαγής υποδηλώνει τη δυσαρέσκειά του για την κατεύθυνση της ομάδας.

Οι Bucks έχουν χάσει οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια τους —μεταξύ αυτών και ένα σερί επτά ηττών— γεγονός που ενισχύει τις εικασίες για τα σχέδια αλλαγής του Γιάννη.

Σε ατομικό επίπεδο, πάντως, ο Αντετοκούνμπο παραμένει εξαιρετικός, με μέσους όρους 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ ανά παιχνίδι.