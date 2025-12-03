Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της Γραμμής 3 του Μετρό καταγράφονται από το πρωί, καθώς οι συρμοί κινούνται προσωρινά μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο–Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, έχει παρουσιαστεί βλάβη στη ρευματοδότηση των σταθμών και της γραμμής στο τμήμα Χολαργός–Δουκίσσης Πλακεντίας, με την εταιρεία να διευκρινίζει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ζήτημα τροφοδοσίας από τη ΔΕΗ.

Η δυσλειτουργία έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και αναστάτωση στους επιβάτες, ιδιαίτερα σε όσους κινούνται προς αεροδρόμιο ή τις βόρειες περιοχές.