Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη και τρεις μήνες μετά το πόρισμα που μιλά ξεκάθαρα για ασφυξία, η Ειρήνη Μουρτζούκου καλείται για πρώτη φορά να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη για τη δολοφονία του.

«Μα αυτό απορώ κι εγώ, γιατί έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ. Ενάμιση χρόνος και δεν έχει δικαιωθεί ακόμα το παιδί μου», λέει στο Live News ο πατέρας του παιδιού.

Όπως αποκάλυψε χθες το Live News, η 24χρονη —που έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες παιδιών, αλλά όχι του μικρού Παναγιώτη— θα καταθέσει αύριο στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μέχρι τότε κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το αν θα κατονομάσει και ποιους ως υπαίτιους για τον θάνατό του.

«Κοίτα να δεις, για να έχει βάλει το χέρι της η Πόπη, δεν νομίζω. Γιατί, άμα μου είχε πειράξει τον Παναγιωτάκη, δεν θα πείραζε και την κόρη μου; Σίγουρα η Ειρήνη ήταν. Όχι σίγουρα… χίλια τα εκατό! Λόγω ζήλιας. Η Ειρήνη το έχει πειράξει το παιδί. Όχι για να καλύψω την Πόπη, αλλά είναι θέμα ζήλιας, γιατί ήθελε να πάρει και την Πόπη μαζί της», προσθέτει ο πατέρας.

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την προφυλάκισή της. Μέσα από τη φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου γράφει ασταμάτητα σε ένα τετράδιο: σκέψεις, αλλά και γράμματα στα παιδιά που η ίδια δολοφόνησε.

Τα χειρόγραφα της Ειρήνης Μουρτζούκου

Είναι οι χειρόγραφες σημειώσεις της μέσα από το κελί της στον Κορυδαλλό. Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος γράφει γράμματα στα παιδιά που σκότωσε. Στις σελίδες αυτές —που παρουσιάζει για πρώτη φορά το Live News— η 25χρονη μιλά με λόγια λατρείας για τα αγγελούδια που δολοφόνησε και στο κάτω μέρος υπογράφει ως «η μαμά τους».

«Αχ παιδί μου πανέμορφο που σε είχα στην αγκαλιά μου, που έπαιζα μαζί σου, που σου μίλαγα και με κοιτούσες, χαμόγελό μου. Ήθελες πάντα την Πέπα σου για να κοιμάσαι. Ήθελες να καταλαβαίνεις ότι είμαι κοντά σου. Μακάρι να γύρναγα τον χρόνο πίσω και να σε είχα στην αγκαλιά μου. Στο ορκίζομαι ότι θα δώσω και τον δικό μου αγώνα, κι ας με κατηγορούν, σπλάχνο μου», γράφει.

Με ασάφειες, υπαινιγμούς και αερολογίες επιχειρεί ξανά να εμφανιστεί ως θύμα.

«Ο κόσμος λέει πολλά, αλλά εσύ, Μαρία μου, ξέρεις πόσο σε αγαπάω», γράφει για τη δεύτερη κόρη της, την οποία η ίδια ομολόγησε πως σκότωσε μέσα στο νοσοκομείο πριν ακριβώς από δύο χρόνια.

Ανήμερα της μαύρης επετείου, η 25χρονη γράφει μέσα στο κελί της:

«Σε αγαπάω άγγελέ μου. Παιδί μου όμορφο, χρόνια αιώνια και αγγελικά… Κλείνεις τα δύο χρόνια κι εγώ δεν θα είμαι εκεί. Σπλάχνο μου, σε αγαπώ. Μου λείπεις πολύ, παιδί μου, και ο κόσμος λέει πολλά, αλλά εσύ από εκεί ψηλά ξέρεις πόσο σε αγαπώ, πόσο πονάω, Μαρία μου, που δεν σε έχω κοντά μου στην αγκαλιά μου».

Σε άλλο σημείο απευθύνεται σε όλα της τα παιδιά:

«Αγγελούδια μου, πόσο πολύ σας θέλω. Έλα πάλι, σου φωνάζω, στη ζεστή μου αγκαλιά. Άγγελέ μου, πώς μου λείπεις, πόσο σε αγαπώ! Σε έχω μέσα στην καρδιά μου. Άλλο δεν μπορώ, σε γυρεύω στα όνειρά μου. Ψάχνω να σε βρω. Έφυγες τόσο μακριά μου κι εγώ αιμορραγώ, θησαυρέ μου. Έρχεσαι στα όνειρά μου και πάω να τρελαθώ».

Ο γραφικός της χαρακτήρας παιδικός, ενίοτε δυσνόητος — όπως και όλα αυτά τα φρικτά που φέρεται να τέλεσε.

«Θα είστε πάντα η φυλακή μου», γράφει σε δεύτερο γράμμα.

«Αγγελούδι μου, πώς μου λείπεις. Κοιτάω τις φωτογραφίες σου και αιμορραγώ. Σε αγαπώ, η μαμά σου. Θησαυρέ μου, θα είστε πάντα η φυλακή μου, άγγελέ μου γαλανομάτα».

Τα δύο γράμματα συνοδεύονται και από μια ζωγραφιά της 25χρονης με έναν φτερωτό άγγελο.

Η αναφορά στον Παναγιωτάκη

Στις σημειώσεις της αναφέρεται και στον αδικοχαμένο Παναγιωτάκη, η δολοφονία του οποίου ακόμη δεν έχει εξιχνιαστεί, με τη Μουρτζούκου να επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή.

«Εκτός από την αδελφή σου, εκεί ψηλά έχεις ακόμη έναν άγγελο, τον Παναγιωτάκη, και ξέρω πως είναι ο φύλακας άγγελός σας. Η μαμά να ξέρεις κάθε μέρα σας σκέφτεται, παιδιά μου όμορφα».