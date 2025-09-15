Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Αμαλιάδας και τις δολοφονίες που έχει ομολογήσει ότι διέπραξε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Η ίδια, υπενθυμίζεται ότι έχει ομολογήσει, πως σκότωσε τα δύο παιδιά της, τη μικρότερη αδερφή της, καθώς και το παιδί μίας φίλης της. Ωστόσο, αρνείται, οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του Παναγιωτάκη. Ενώ παράλληλα, διαμηνύει πως όταν κληθεί να καταθέσει για την εν λόγω υπόθεση, πρόκειται να παρουσιάσει διάφορα στοιχεία, τα οποία θα προκαλέσουν έκπληξη.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του 15μηνου βρέφους, αξιοποιώντας νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. «Θα αποδειχτεί περίτρανα ότι η Πόπη δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του παιδιού της», είπε ο Αναστάσιος Ντούγκας, δικηγόρος της μητέρας του Παναγιωτάκη.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε ζητήσει νωρίτερα από την εισαγγελία να κάνει δεκτό το αίτημα να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνά τους.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών για τον τρόπο δολοφονίας των μωρών

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο Live News, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της παρακολούθησης των πρωταγωνιστών της υπόθεσης από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μήνες τα κινητά τηλέφωνα της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς και άλλων προσώπων, ώστε να γίνει ανάλυση κλήσεων και μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Παράλληλα, φαίνεται πως δεν έχουν αντληθεί πολλά στοιχεία, καθώς η ίδια άλλαζε συχνά κινητά τηλέφωνα.

Όσον αφορά τους θανάτους των βρεφών, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά δολοφονήθηκαν μετά από πίεση στον θώρακα από την καθ’ ομολογία δολοφόνο. Η ίδια φέρεται, στη συνέχεια, να προχώρησε σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.