Tην πόρτα του Ανθρωποκτονιών αναμένεται να περάσει τις επόμενες μέρες η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Για κατάθεση αναμένεται να κληθεί εκ νέου και η Πόπη, η μητέρα του αγοριού καθώς μόνο αυτές οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που κατέληξε το παιδί.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, πάντως, αν και έχει ομολογήσει 4 δολοφονίες βρεφών, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη. «Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη» είπε ο δικηγόρος της πριν δύο βδομάδες στο Live News.

«Τι άλλο θα σκαρφιστεί;»

«Η μητέρα του Παναγιωτάκη ξεκάθαρα πιστεύει ότι η Ειρήνη σκότωσε το μωρό της», υπογράμμισε ο δικηγόρος της μητέρας, η οποία μίλησε στο MEGA και στο Live News.

«Περιμένουμε τι άλλο θα σκαρφιστεί η Ειρήνη! Ο μόνος άνθρωπος που ήταν στο δωμάτιο όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιωτάκης ήταν η Ειρήνη. Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό και όσες φορές έχει βγει η Ειρήνη σε συνεντεύξεις δεν έχει πει κάτι διαφορετικό. Αν ξέρει κάτι την προκαλώ να καταθέσει άμεσα στη δικαιοσύνη. Ζητάω δικαιοσύνη και θα το πάω μέχρι τέλους με τον δικηγόρο μου για το παιδί μου» ανέφερε.

Τι αναφέρει το ιατρικό πόρισμα

Τρία ήταν τα βασικά σημεία που κλήθηκε να απαντήσει στο τελικό πόρισμα που κατέθεσε στις αρχές η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών.

Πώς είναι η ασφυξία χωρίς σημάδια Γιατί το παιδί δεν είχε εγκολεασμό και λοίμωξη αναπνευστικού, όπως αναφερόταν στην πρώτη ιατροδικαστική Και τι σημαίνει η ισχαιμία εγκεφάλου από ωρών που αναγραφόταν στην πρώτη ιστοπαθολογική.

Οι τρεις έμπειροι ιατροδικαστές καταλήγουν πως η φθορά που εντοπίζουν δεν είναι εγκολεασμός, αλλά αυτολυτικές αλλοιώσεις δηλαδή σήψη του εντέρου.

Η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών ανέθεσε στον έμπειρο παθολογοανατόμο Άκη Ανεστάτη την επανεξέταση των ιστοτεμαχίων του παιδιού. Ο επιστήμονας διαπίστωσε ότι δεν προκύπτει από πουθενά η «ισχαιμία εγκεφάλου από ωρών» που αναγραφόταν στο αρχικό πόρισμα και η οποία είχε προκαλέσει αίσθηση από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με την τελικό πόρισμα οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλο έγιναν πέριξ της ώρας θανάτου και εξηγούνται κι αυτές από την έλλειψη οξυγόνου.

Στην περίπτωση όμως της ασφυξίας, θα έπρεπε να υπάρχουν σημάδια από τα χέρια που κλείνουν το στόμα και την μύτη, κακώσεις που στον μικρό Παναγιώτη δεν εντοπίστηκαν. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν στο Live News πως τα βρέφη και ηλικιωμένοι εμφανίζουν αδυναμία αντίστασης σε μηχανισμούς ασφυξίας ενώ δεν αποκλείεται ο δράστης να χρησιμοποίησε κάποιο πανί ή μαξιλάρι.

Τι λέει ο άντρας που ήταν στο σπίτι λίγο πριν τη δολοφονία

Ο άνδρας έκατσε 5 – 6 ώρες στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ, πριν φύγει από τη ζωή ο μικρός Παναγιώτης.

«Ήμουν (στο σπίτι) για 5-6 ώρες ναι. Πήγα όντως, έδωσα κατάθεση στη ΓΑΔΑ, όταν με καλέσανε. Είπα αυτά που ήξερα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις νέες εξελίξεις και θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν μας καλέσουνε, ο Εισαγγελέας ή το δικαστήριο θα παραβρεθούμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε κάτι. Ποσώς με ενδιαφέρει το τι λέει η Ειρήνη και η κάθε Ειρήνη.

Εγώ είπα και στην Αστυνομία αυτά που έπρεπε να πω, αυτά που ήξερα. Απολύτως τίποτα δεν έχω να φοβηθώ και ούτε να κρύψω κάτι. Μακάρι να αποκαλυφθούν όλα, να βγει ποιος ευθύνεται για το παιδάκι αυτό γιατί για τα υπόλοιπα μάθαμε. Να μάθουμε και για αυτό το παιδάκι, να ηρεμήσει η ψυχούλα του γιατί είναι κρίμα από τον Θεό. Όποιος φταίει να πληρώσει και με το παραπάνω» είπε.