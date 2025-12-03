Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στα βόρεια προάστια, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν και το εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι, όπου η προσωρινή διακοπή ρεύματος δημιούργησε αναστάτωση σε καταστήματα και επισκέπτες.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Γραμμή 3 του Μετρό, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο–Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, εντοπίστηκε βλάβη στη ρευματοδότηση των σταθμών και της γραμμής στο τμήμα Χολαργός–Δουκίσσης Πλακεντίας, πρόβλημα που αποδίδεται σε ζήτημα τροφοδοσίας από τη ΔΕΗ.

Η δυσλειτουργία έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία στους επιβάτες, ιδιαίτερα σε όσους κινούνται προς το αεροδρόμιο ή προς τις βόρειες περιοχές της Αττικής.