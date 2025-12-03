«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες, είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο και ο νόμος μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα. Είναι γραμμή πλεύσης, την ακολούθησα και για τον εαυτό μου και για τον γιο μου». Αυτό απάντησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, όταν ρωτήθηκε στη διάρκεια τηλεοπτική συνένετευξης, για το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον δευτερότοκο γιο του, πριν από μερικές ημέρες, στη Νέα Ερυθραία, όταν ο 19χρονος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.

Το μισθωμένο όχημα του νεαρού κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

«Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει στη δικογραφία, απάντησε ο πατέρας του στο Kontra, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη – καθώς έχει δύο γιους. «Δεν έχω δει τη δικογραφία. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία, όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Δημήτρη».

Ο κ. Λοβέρδος είπε ακόμη ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτετικό, όταν συνέβη το περιστατικό: «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δε δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».

Πρόσθεσε μάλιστα πως ο ίδιος δε συνηθίζει να κρύβεται, επισημαίνοντας ότι «το θέμα απασχόλησε πρωινές εκπομπές και βραδυνές και δελτία ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω».