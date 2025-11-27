Ένα περιστατικό που εξελίχθηκε σε επικίνδυνη καταδίωξη, σημειώθηκε το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου, στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς

προσέγγισαν δύο νεαρούς διπλα από το κλειστό γυμναστηρίου Νέας Ερυθραίας, που ήθελαν να τους ελέγξουν.

Μόλις οι αστυνομικοί πλησίασαν, οι δύο νεαροί επιβιβάστηκαν σε ενοικιαζόμενο άσπρο αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος ήταν γιος πασίγνωστου πολιτικού προσώπου.

Ακολούθησε καταδίωξη μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση φάρου και σειρήνας. Παρά τις προειδοποιήσεις, το όχημα συνέχισε τη διαδρομή του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας πινακίδες STOP, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους και πεζούς.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε, όταν οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Εντοπίστηκαν όμως άμεσα και συνελήφθησαν. Κατά τη σύλληψη, ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αστυνομικών, φέρεται μάλιστα να απευθύνθηκε προς αυτούς με τη φράση: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;», πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον οδηγό βεβαιώθηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.