Εννιά χρόνια πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ μπορούν να αξιοποιήσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, οι μεν ως πρόσθετο χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότηση, οι δε για να βελτιώσουν το ύψος των συντάξεών τους.

Σύμφωνα με ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας δίδεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει κάποιος εννέα χρόνια ασφάλισης στο ΟΓΑ, εφόσον πλήρωνε την πρόσθετη ασφάλιση του συγκεκριμένου ταμείου κατά την περίοδο 1988 έως 1997, χρονιά κατά την οποία καταργήθηκε ο Οργανισμός.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος και προσμετράται στον συνολικό ασφαλιστικό βίο.

Η ρύθμιση για τις συντάξεις

Η ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε με το εργασιακό νομοσχέδιο αφορά χιλιάδες πολίτες, όχι μόνο αγρότες, αλλά και εργαζόμενους που κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου είχαν για ένα διάστημα ασφάλιση στον ΟΓΑ, ανεξάρτητα από το αν σήμερα ανήκουν σε άλλο ταμείο του e-ΕΦΚΑ, όπως το πρώην ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, τα Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών ή το Δημόσιο. Προϋπόθεση αποτελεί η καταβολή εισφορών στον τότε κλάδο πρόσθετης ασφάλισης, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στην περίοδο 1988-1997.

Η διάταξη ενισχύει την αρχή της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος, επιτρέποντας την αξιοποίηση όλων των περιόδων ασφάλισης, ακόμη και σε περιπτώσεις αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας. Με απλά λόγια, οι εισφορές που κατέβαλαν τότε οι ασφαλισμένοι δεν θα «χάνονται» πια, αλλά θα αναγνωρίζονται και θα προστίθενται ως διαδοχική ασφάλιση, συμβάλλοντας είτε στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στην αύξηση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Μέχρι σήμερα, ο χρόνος της πρόσθετης ασφάλισης στον ΟΓΑ υπολογιζόταν μόνο για όσους παρέμειναν ασφαλισμένοι στον Οργανισμό και μετά το 1997, λαμβάνοντας σύνταξη αγροτών. Αντιθέτως, για όσους άλλαξαν φορέα, τα χρόνια αυτά δεν προσμετρούνταν πουθενά, με αποτέλεσμα να χάνονται έως και δέκα έτη ασφάλισης. Αυτό σήμαινε σημαντική απώλεια για πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, που δεν είχαν ούτε επικουρικό ταμείο στο οποίο να ενταχθούν.

Πλέον, με τη νέα ρύθμιση τα χρόνια αυτά «μεταφέρονται» αυτόματα στην κύρια ασφάλιση οποιουδήποτε ενταγμένου φορέα στον e-ΕΦΚΑ. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους της γενιάς των Baby Boomers, οι οποίοι μπορούν να συμπληρώσουν ταχύτερα την 40ετία που απαιτείται για συνταξιοδότηση στα 62 έτη. Επιπλέον, επειδή οι εισφορές της πρόσθετης ασφάλισης θα συνυπολογίζονται, το τελικό ποσό σύνταξης θα είναι υψηλότερο.

Ενδεικτικά, ασφαλισμένος που γεννήθηκε το 1966 και στα 22 του χρόνια ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ από το 1988 έως το 1997, πριν ξεκινήσει δική του επαγγελματική δραστηριότητα και ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ, μπορεί σήμερα να μετρήσει 37 χρόνια ασφάλισης. Με την προσμέτρηση της πρόσθετης ασφάλισης, θα χρειαστεί μόλις τρία ακόμη χρόνια για να θεμελιώσει δικαίωμα εξόδου στα 62, χωρίς απώλειες χρόνου.

Παρόμοια οφέλη θα έχουν και όσοι για μικρό χρονικό διάστημα είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ κατά τη δεκαετία 1988-1997, αλλά αργότερα μετακινήθηκαν σε άλλα Ταμεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι περίοδοι ασφάλισης ενοποιούνται και η αποσπασματική απώλεια χρόνου παύει να υφίσταται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση, η νέα ρύθμιση ενδέχεται να ανοίξει και «παράθυρο» πρόωρης εξόδου για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, ιδίως γυναίκες που είχαν ασφάλιση στον ΟΓΑ έως το 1992 και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο ΙΚΑ μετά το 1993. Εφόσον ο ΕΦΚΑ ερμηνεύσει τη διάταξη ως ένταξη των συγκεκριμένων ασφαλισμένων στο καθεστώς των «παλαιών», προ του 1993, ασφαλισμένων, τότε αυτές θα μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο ή να κάνουν χρήση των ειδικών ορίων ηλικίας που ισχύουν για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Πηγή ΟΤ