Mετά την πρόσφατη προσθήκη μιας υβριδικής έκδοσης στην γκάμα του νεότερου 500, οι Ιταλοί σχεδιάζουν την επαναφορά του θερμικού κινητήρα και στην έκδοση Abarth.

«Οι πελάτες της Abarth αγαπούν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής των Fiat και Abarth στην Ευρώπη, Gaetano Thorel, διευκρινίζοντας ότι ο ανασχεδιασμός της ηλεκτρικής πλατφόρμας του 500e για την έκδοση Hybrid έχει ανοίξει νέες προοπτικές για την Abarth η οποία και θα επιδιώξει στην εξέλιξη ενός «ταιριαστού» για το είδος του hot-hatch κινητήρα.

«Το επιχειρούμε ωστόσο η Abarth είναι λίγο πιο δύσκολη από την Fiat. Όχι από άποψη αποδοχής καθώς οι λάτρεις της φίρμας θέλουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και όχι μόνο για την ισχύ. Βλέπετε οι πελάτες μας έχουν την συνήθεια να αγοράζουν ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια να το βελτιώνουν. Με τα ηλεκτρικά δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι περιοριστικό καθώς στα ηλεκτροκίνητα οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν “να βάλουν χέρι στον κινητήρα”, για αυτό και οι παραδοσιακοί λάτρεις της φίρμας δεν είναι πλέον πολύ χαρούμενοι με εμάς», σημείωσε ο ίδιος στο περιθώριο της παρουσίασης του 500 Hybrid στο εργοστάσιο του Mirafiori.

Εν είδει υπενθύμισης, η νέα υβριδική έκδοση του 500 επωφελείται από ένα τρικύλινδρο κινητήρα 1,0 λίτρου σε συνδυασμό με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V με απόδοση 70 ίππων. Το συγκεκριμένο σύνολο επιτρέπει στη νέα έκδοση του 500 να επιταχύνει από στάση σε 100 χλμ./ώρα σε 16,2 δευτερόλεπτα.

Για όλους τους προφανείς λόγους, εφόσον υπάρξει εκ νέου μια βενζινοκίνητη έκδοση του 500 δια χειρός Abarth ο Gaetano Thorel απέκλεισε την χρήση και εξέλιξη του συγκεκριμένου κινητήρα από την Abarth. Επίσης λόγω του μεγέθους του 500, η αξιοποίηση ενός μεσαίου κινητήρα από το ευρύ portfolio του ομίλου Stellantis δεν αποτελεί επιλογή. «Το να αναζητήσουμε ένα τετρακύλινδρο κινητήρα με χωρητικότητα 1,4 λίτρου δεν έχει κανένα νόημα καθώς δεν θα χωρέσει», σημειώνει το στέλεχος των Ιταλών διευκρινίζοντας πάντως ότι αναζητείται η ιδανική λύση και ότι αν βρεθεί θα γίνει».