Με την απονομή χάρης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή κάθειρξης 45 ετών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, αποφυλακίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγός του, Άνα Γκαρσία, υποστήριξε πως: «Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια οδύνης, αναμονής και δύσκολων στιγμών, ο σύζυγός μου, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, είναι ξανά ελεύθερος, χάρη στη χάρη που του παραχώρησε ο πρόεδρος Τραμπ».

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα, όπου ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ του υποψηφίου του Εθνικού Κόμματος, Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος αναμετράται με τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα. Η τελευταία καταμέτρηση δείχνει τους δύο αντιπάλους σχεδόν ισόπαλους, με ποσοστό έκαστος λίγο κάτω από το 40%.

Έξαλλος ο Τραμπ με την ισοπαλία

Η ισοπαλία αυτή έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα στηρίζει ξεκάθαρα τον Νάσρι Ασφούρα, αφού το κόμμα του είχε καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον την περίοδο της προεδρίας Ερνάντες, ο οποίος κυβέρνησε από το 2014 έως το 2022, προτού συλληφθεί αμέσως μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα. Σχολιάζοντας την ισοπαλία στην Ονδούρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι μοιάζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει τα αποτελέσματα.

Ο Ερνάντες καταδικάστηκε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2024, λαμβάνοντας βαριά ποινή κάθειρξης, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική εισαγγελία μετέτρεψε την Ονδούρα σε «ναρκοκράτος», αξιοποιώντας τη θέση του για να διευκολύνει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.