Στην επιβολή προστίμου 3,8 εκ. ευρώ στην ισπανική εταιρεία CAF S.A., για σημαντική καθυστέρηση στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό (Κηφισιά–Πειραιάς) προχωρεί η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες).

Πρόκειται για συρμούς 8ης παραλαβής, που ανακαινίζονται, με στόχο να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι, πιο άνετοι και ικανοί να προσφέρουν περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους του λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία.

Αντ’ αυτού, αποφάσισε να δοθεί παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης της σύμβασης και ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου από τη σύμβαση προστίμου για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, που διαμορφώνεται στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης.

Το έργο, προβλέπει την αναβάθμιση και τμηματική παράδοση στην κυκλοφορία 14 συρμών. Ο πρώτος να αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό την άνοιξη του 2026.