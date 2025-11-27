Αποκαλυπτική για τις συνθήκες στους χώρους εργασίας των Σταθερών Συγκοινωνιών είναι η επιστολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Αθανάσιο Κοτταρά.

«Οι παράγοντες που αναφέρει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ότι οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών ενυπάρχουν και στη ΣΤΑΣΥ και δεν έχετε λάβει κανένα στοιχειώδες μέτρο», καταγγέλλουν εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Η επιστολή, στην οποία εκφράζουν «οργή και αγανάκτηση», κατηγορώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο ότι έχει «επιδεικτικά αγνοήσει τα θέματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων», εστάλη στις 21 Νοεμβρίου, μόλις πέντε μέρες πριν το τραγικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του Πειραιά.

«Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στα δύο χρόνια της θητείας μας, σας έχουμε επισημάνει πλήθος περιπτώσεων όπου συρμοί δεν έχουν ακινητοποιηθεί εγκαίρως και τα επικίνδυνα περιστατικά συνεχίζονται», σημειώνουν.

Ανεπαρκείς χώροι εργασίας

Στην επιστολή, την οποία υπογράφουν οι Γεωργία Γκατζέλια και Δημήτριος Γούρτης, μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, τονίζεται: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να ελλοχεύουν κινδύνους τραυματισμού και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσων εργάζονται σε αυτό».

Στη δεκασέλιδη αναφορά τους γίνεται λόγος για πλήθος περιστατικών που συνέβησαν, βάζοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των επιβατών.

Τι καταγγέλλουν

Ειδικότερα, αναφέρουν τα ακόλουθα:

– Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 συρμός στην γραμμή 3 (σ.σ. Μετρό) δεν ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, αλλά διένυσε εκατοντάδες μέτρα πριν ακινητοποιηθεί. Επίσης στις 10 Νοεμβρίου 2025 είχαμε νέο περιστατικό όπου δεν ακινητοποιήθηκε ο συρμός εντός του σταθμού.

– Ακούσιο άνοιγμα θυρών. Είναι πλέον ένα χρόνιο πρόβλημα ειδικά στην γραμμή 1 (σ.σ. Ηλεκτρικός) που δεν το έχετε επιλύσει, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά ακούσιου ανοίγματος θυρών και στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό. «Έχετε αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος», σημειώνουν.

– Υπάρχουν δημοσιεύματα όπου αναφέρουν ότι συρμοί δεν έχουν κάνει τις προβλεπόμενες συντηρήσεις και έχουν ξεπεράσει κατά χιλιάδες χιλιόμετρα το όριο ελέγχου και ότι το 45% των συρμών που κυκλοφορούν στο Μετρό δεν έχουν ελεγχθεί.

– Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ρύθμιση του Α.Τ.Ρ. στην Τ1 του Πειραιά, καθώς ακινητοποιείται απότομα ο συρμός πριν από την προβλεπόμενη θέση στάθμευσης (Στάντζα). Αποτέλεσμα αυτού είναι οι επιβάτες να διατρέχουν τον κίνδυνο να τραυματιστούν, ενώ οι οδηγοί γίνονται καθημερινά αποδέκτες ύβρεων και προπηλακισμών από τους επιβάτες. «Η ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού επιβάτη ή επίθεσης από επιβάτη σε Οδηγό Συρμών είναι αποκλειστικά δική σας καθώς δεν έχετε ρυθμίσει σωστά το σύστημα Α.Τ.Ρ. , ενώ από την άλλη οι Οδηγοί Συρμών δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση αυτή καθώς δεν υπάρχουν χειρισμοί για να αποφευχθεί η απότομη στάση του συρμού πριν την προκαθορισμένη θέση στάθμευσης», επισημαίνουν.

– Έχει παρατηρηθεί ότι οι δίσκοι “παρουσίας εργατών” και “βραδυπορίας” που τοποθετούνται δεν είναι ευδιάκριτοι από μεγάλη απόσταση. Πρέπει να κατασκευαστούν νέοι δίσκοι με φωσφορίζον χρώμα ή και αυτοφωτιζόμενοι, προκειμένου να είναι εμφανείς από μεγάλη απόσταση.

– Κατά την πρόσφατη βροχόπτωση υπήρξε εισροή όμβριων υδάτων τόσο στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, όσο και στις αποβάθρες του σταθμού.

– Υπάρχουν καταγγελίες για έντομα και παράσιτα σε πολλούς χώρους εργασίας, αλλά και εντός των συρμών. Πρέπει να γίνουν άμεσα απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους της ΣΤΑ.ΣΥ.

Δυσλειτουργίες στα συστήματα σηματοδότησης

«Από τις 22 Νοεμβρίου 2022 με την ένδειξη ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ, σας έχουμε ενημερώσει πως υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας της σηματοδότησης στη Γρ. 1. Επανήλθαμε με το ζήτημα τον Απρίλιο του 2023 στην ΕΚΘΕΣΗ Ε.Υ.Α.Ε., ενώ είχαμε περιστατικό δυσλειτουργίας και στις 24 Μαρτίου 2025. Όσον αφορά το τελευταίο περιστατικό τα δύο συστήματα σηματοδότησης (INDUSI & ATP) παρουσιάζουν δυσλειτουργίες», αναφέρουν.

Υποδομές χωρίς συντήρηση

Χαρακτηρίζουν άθλια την κατάσταση των γραμμών με υποδομές χωρίς συντήρηση, τόσο στη γραμμή 1, όσο και στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό. Αποτέλεσμα αυτού – επισημαίνουν – είναι να υπάρχουν βραδυπορίες σε πολλά σημεία σε όλο το δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ., προφανώς λόγω μεγάλης φθοράς στις τροχιές.

Ακατάλληλο το αμαξοστάσιο Σεπολίων

Σύμφωνα με την επιστολή, το κτίριο της επιδομής στο αμαξοστάσιο Σεπολίων κρίνεται ακατάλληλο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει διευθετηθεί για πάνω από 20 χρόνια. «Έτσι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται σε ένα κτίριο που δύναται να χαρακτηριστεί επιεικώς απαράδεκτο και βλαπτικό για την υγεία τους, καθώς εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες επί δύο δεκαετίες. Σήμερα οι εργαζόμενοι στεγάζονται μέσα σε μεταλλικό κτίριο (container) το οποίο δεν πληροί τις στοιχειώδεις υποδομές καθώς κατά τους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες υπάρχει αντίστοιχα αυξημένη ή μειωμένη θερμοκρασία εντός του κτιρίου».

Μειωμένη ορατότητα κατά την οδήγηση

Οι εργαζόμενοι έχουν ενημερώσει τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, από τον Ιανουάριο του 2022, ότι σε πολλούς συρμούς, κυρίως στην Γραμμή 1, δεν λειτουργούν πλήρως οι μετωπικοί προβολείς. Αυτό ενέχει κινδύνους, όσον αφορά την ορατότητα κατά την οδήγηση.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής θίγουν επίσης μισθολογικά ζητήματα, καταγγέλλουν ελλείψεις προσωπικού, και σημειώνουν ότι τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση, που αφορούν πλήθος ειδικοτήτων, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.

«Ουσιαστικά», τονίζουν, «η σημερινή κατάσταση στη ΣΤΑ.ΣΥ. χαρακτηρίζεται από ωράρια χωρίς κανέναν κανόνα, λόγω της “διευθέτησης” του χρόνου εργασίας και της ελαστικής εργασίας γενικότερα όπως επί παραδείγματι η υπερωριακή εργασία, όπου στο τελικό σύνολο ωρών ανά εβδομάδα πολλοί από τους εργαζόμενους ξεπερνούν κατά πολύ το 40ωρο».