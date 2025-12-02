Κάθε ιστορία έχει δυο πλευρές. Η θετική πλευρά είναι ότι η Τουρκία αποκλείστηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Αποκλείστηκε μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία που πήγαινε πάλι να τη βγάλει στο τζάμπα και τη… Νότιο Κορέα! Χάλε γύρευε τι δουλειά είχε η Νότιος Κορέα με κοινοτικούς πόρους.

Για την Τουρκία, λογικό. Δεν μπορεί μια χώρα να εξοπλίζεται με ευρωπαϊκά λεφτά όταν και όσο απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα.

Η αρνητική πλευρά είναι ότι από το ίδιο πρόγραμμα ύψους 150 δισ. σε πρώτη φάση, η Ελλάδα θα πάρει κάτι λιγότερα από 800 εκατομμύρια.

Λογικό και αυτό. Η χώρα μας δεν έχει πραγματική αμυντική βιομηχανία και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν βρίσκει λόγο να σκορπάει λεφτά σε κάτι που δεν υπάρχει.

Και οι δυο πλευρές της ιστορίας θα έπρεπε να μας προβληματίσουν.

Διαψεύδουν όσους πιστεύουν ότι είμαστε κάποια Ψωροκώσταινα, ικανή μόνο να παρακολουθεί τους τουρκικούς θριάμβους και ανήμπορη να αντιδράσει.

Δεν είμαστε. Κι ας είναι καλά ο άγιος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο ισαπόστολος Σημίτης που μας οδήγησαν στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Επιβεβαιώνουν όμως κι όσους θεωρούν ότι η ανεξάντλητη ενεργητικότητα κι επινοητικότητα του έθνους δεν αφορά πώς θα φτιάξουμε μια σοβαρή αμυντική βιομηχανία και πώς θα την κάνουμε σοβαρότερη.

Αλλά πώς θα αρπάξουμε καμία επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάποια τουριστική επιχορήγηση για να τις κάνουμε Φεράρι και να φέρουμε στο μαγαζί «προσεχώς Βουλγάραι».

Σου λέει ο σωστός Ευρωπαίος: θα κόψω εγώ λεφτά από την άμυνα για να τα φάει ο ελληνάρας «επιχειρηματίας» σε κότερα και σε μπουζούκια; Ασε καλύτερα!

Πάμε παρακάτω. Διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε και τα δυο. Και φιλότιμοι πατριώτες κι επονείδιστα λαμόγια. Απλώς θα πρέπει κάποια στιγμή να επιλέξουμε.

Είτε θα στρωθούμε σοβαρά στη δουλειά να ψηλώσουμε. Είτε θα κυνηγάμε το Τζόκερ.

Είτε δηλαδή θα διεκδικούμε πειστικά στην Ευρώπη την προεδρία του Γιούρογκρουπ με έναν Πιερρακάκη. Είτε θα πλακωνόμαστε με την Κοβέσι για βλακώδεις κι ακατανόητες συνωμοσίες.

Δεν νομίζω ότι οι ευκαιρίες είναι ανεξάντλητες. Κι έχουμε ήδη χάσει πολλές στο παρελθόν.

Θυμίζω ότι μετά τον «αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής» Σημίτη, την ΟΝΕ, το ευρώ, τα μεγάλα έργα και τους λαμπρούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 περάσαμε στην αρμοδιότητα των «αδιάφθορων» του Καραμανλή, του Προκόπη και του «όλα τα κιλά κι όλα τα λεφτά».

Το πληρώσαμε. Ξεχαρβαλώθηκε η χώρα. Αλλά δεν βλέπω για ποιον λόγο να πληρώσουμε ξανά τον ίδιο λογαριασμό.