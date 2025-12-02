Το «tovima.gr» συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας που προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για τα μέλη της, με αφορμή τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών, σήμερα Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Η στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τις τρεις μετά το μεσημέρι κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης, δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).