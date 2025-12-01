Ένα μπαράζ διαβουλεύσεων, από τις οποίες προς το παρόν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το τι πραγματικά συζητείται έρχονται στην επιφάνεια, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίστηκε εντός του Σαββατοκύριακου και θα προχωρήσει περαιτέρω σήμερα και τις επόμενες ημέρες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκεται σήμερα στο Παρίσι όπου συναντιέται με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ να επισκέπτεται αύριο την Μόσχα -όπως ανακοίνωσε προ ολίγου το Κρεμλίνο- για να συναντηθεί με τον πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Όλα πάνε καλά» λένε οι ΗΠΑ – «Βλέπουμε αν θα γίνουν» ανακοινώσεις λέει το Κρεμλίνο

Το γεγονός ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ουσιαστικά με την αποκλειστική μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, πίσω από κλειστές πόρτες, εκ των πραγμάτων προκαλεί έντονη ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα, ενώ έχει φέρει ιδιαίτερο εκνευρισμό από την πλευρά της Ευρώπης. Από τις συζητήσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, δεν προέκυψε σχεδόν καμία συγκεκριμένη πληροφορία πέραν του ότι αυτές ήταν παραγωγικές και δύσκολες, ενώ η ρωσική πλευρά εμφανίστηκε κι αυτή δια στόματος του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ επιφυλακτική όσον αφορά αν θα γίνουν ανακοινώσεις μετά το πέρας της συνάντησης με τον Γουίτκοφ το απόγευμα αύριο.

Η αμερικανική στάση όσον αφορά στο ζήτημα περιορίζεται στο «όλα πάνε καλά» του Ντόναλντ Τραμπ και στο ότι οι συζητήσεις στην Φλόριντα «ήταν παραγωγικές» του Μάρκο Ρούμπιο, το τι πραγματικά συζητείται δεν είναι ξεκάθαρο κι ας έχουν διακινηθεί διάφορα σχέδια για τον τερματισμό του πολέμου, είτε 28 σημείων, είτε 19 σημείων.

Ο Ζελένσκι στο Παρίσι

Η Ευρώπη, όπως καταδεικνύεται περιμένει να ενημερωθεί για τις συζητήσεις, με την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Παρίσι να παίζει κομβικό ρόλο σε αυτό. Παράλληλα είναι σχεδόν σίγουρο ότι Μακρόν και Ζελένσκι θα συζητήσουν τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, αλλά και στις εξελίξεις που αφορούν στο τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει κλονίσει την κυβέρνηση της Ουκρανίας και την ομάδα των συνεργατών του προέδρου.

Για το Παρίσι, ο πρόεδρος Ζελένσκι «έχει όλη τη νομιμοποίηση να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη», όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι ο Ζελένσκι συνοδεύεται από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα, η οποία θα λάβει μέρος σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Φέρτε πίσω τα παιδιά».

Τέλος, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών και η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντάτι θα εγκαινιάσουν την «Εποχή της Ουκρανίας στη Γαλλία», παρουσία του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε διάφορες γαλλικές πόλεις μέχρι τον Μάρτιο.

Ανησυχία στην Ευρώπη για τις εξελίξεις

Την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτανε στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Άμυνα, η ανησυχία για το τι συζητείται ήταν ξεκάθαρη.

Φτάνοντας στη συνεδρίαση των υπουργών στις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «καθοριστική» για τη διπλωματία σχετικά με την Ουκρανία. «Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και, επομένως, πρέπει να κάνουμε την Ουκρανία όσο πιο ισχυρή γίνεται, ώστε να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτήν την πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο», ανέφερε.

Η Κάλας πρόσθεσε ότι «ακούσαμε χθες πως οι συνομιλίες στην Αμερική ήταν δύσκολες αλλά παραγωγικές» και ότι ήθελε να συζητήσει τα τελευταία δεδομένα με τους Ευρωπαίους και Ουκρανούς υπουργούς.

Φάνηκε ενοχλημένη από τον αποκλεισμό της Ευρώπης από τις κρίσιμες συνομιλίες – παραδεχόμενη ότι «οι Ουκρανοί είναι εκεί μόνοι τους» – αλλά επέμεινε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να πιέζει σε δύο βασικούς τομείς, «ασκώντας πίεση στη Ρωσία με περαιτέρω κυρώσεις -το δάνειο για τις αποζημιώσεις που τους φοβίζει πολύ- και παρέχοντάς τους στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη ώστε να αντέξουν και να υπερνικήσουν τη Ρωσία».

Όσον αφορά για το δάνειο με τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια η Κάλας υποστήριξε πως: «Το Βέλγιο έχει θεμιτές ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους, αλλά όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμα να μοιραστούν αυτούς τους κινδύνους. ‘Αρα συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Όπως ειπώθηκε, δεν πρόκειται να φύγουμε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο χωρίς αποτέλεσμα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας». Τέλος, σχετικά με την πιθανή μείωση του ρωσικού στρατού σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, σενάριο στο οποίο η ίδια αναφέρθηκε, τόνισε ότι, «αν πρόκειται να υπάρξει πίεση στον ουκρανικό στρατό, που δεν έχει εισβάλει σε κανέναν, τότε θα πρέπει επίσης να υπάρξει πίεση και στον ρωσικό στρατό. Και πραγματικά ο ρωσικός στρατός είναι αυτός που αποτελεί κίνδυνο για όλους. Και δεν μιλώ μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά για όλες τις γειτονικές χώρες της Ρωσίας».