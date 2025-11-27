Το πρόγραμμα για την εθελοντική στρατιωτική θητεία, που είχε προαναγγείλει, παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας στις σχετικές του ανακοινώσεις ότι αυτή θα ξεκινήσει μέχρι τα μέσα του 2026 και θα βοηθήσει τη Γαλλία να ανταποκριθεί στις «αυξανόμενες απειλές» στη διεθνή σκηνή.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταστροφής σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου χώρες που για δεκαετίες απολάμβαναν την ηρεμία που προσέφεραν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ανησυχούν πλέον για την αλλαγή προτεραιοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και για την επιθετική στάση της Ρωσίας.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να μείνει αδρανής», υποστήριξε ο Μακρόν κατά την ομιλία του στην 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού στη Βαρς, στις γαλλικές Άλπεις.

Όπως ανέφερε το σχέδιο «εμπνέεται από τις πρακτικές των Ευρωπαίων εταίρων μας , σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας προχωρούν, ανταποκρινόμενοι σε μια απειλή που βαραίνει όλους μας».

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ο Μακρόν ανέφερε ότι το εθελοντικό πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε νέους και νέες 18 και 19 ετών, θα είναι έμμισθο και θα έχει διάρκεια δέκα μηνών. Θα κοστίσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,32 δισ. δολάρια), τα οποία χαρακτήρισε «σημαντική και αναγκαία προσπάθεια».

Το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή 3.000 ατόμων το 2026 — που θα υπηρετούν αποκλειστικά σε γαλλικό έδαφος — και αύξηση σε 10.000 έως το 2030.

«Η φιλοδοξία μου για τη Γαλλία είναι να φτάσουμε τις 50.000 νέους μέχρι το 2036, ανάλογα με την εξέλιξη των απειλών», είπε ο Μακρόν.

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ενταχθούν στην πολιτική ζωή, να γίνουν έφεδροι ή να παραμείνουν στις ένοπλες δυνάμεις, πρόσθεσε.

Με τις ανακοινώσεις Μακρόν, η Γαλλία ακολουθεί, άλλες τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία και η Δανία, που έχουν ξεκινήσει παρόμοια προγράμματα.

Δεν θα επανέλθει η υποχρεωτική θητεία

Ο Μακρόν ανέφερε ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής εθνικής θητείας το 1996 από τον πρώην Πρόεδρο Ζακ Σιράκ ήταν σωστή, προσθέτοντας ότι η υποχρεωτική θητεία δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της Γαλλίας.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της στρατολόγησης», υποστήριξε ο Μακρόν. «Αυτό το υβριδικό μοντέλο στρατού ανταποκρίνεται στις απειλές και τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας».

Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει 100.000 εφέδρους μέχρι το 2030, σύμφωνα με συνεργάτες του Μακρόν — από περίπου 47.000 που έχει σήμερα. Οι συνολικές ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα ανέρχονται σε περίπου 210.000 έως το 2030.

Οι δηλώσεις Μαντόν ρίχνουν την σκιά τους στις ανακοινώσεις Μακρόν

Η κίνηση Μακρόν επισκιάστηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του στρατηγού Φαμπιάν Μαντόν, αρχηγού των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος προ εβδομάδας δήλωσε πως: «Αυτό που μας λείπει, είναι η δύναμη χαρακτήρα να αποδεχθούμε θυσίες για να προστατεύσουμε αυτό που είμαστε». Όπως είχε προσθέσει «η Γαλλία πρέπει να αποδεχθεί ότι θα χάσει τα παιδιά της».

Ο Μακρόν προσπάθησε να μετριάσει τον αντίκτυπο των δηλώσεων Μαντόν και να καθησυχάσει τους Γάλλους.

«Πρέπει απολύτως και άμεσα να διαλύσουμε κάθε συγκεχυμένη ιδέα που υπονοεί ότι πρόκειται να στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία», δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL την Τρίτη, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.