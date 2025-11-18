Μία σειρά καίριων ερωτημάτων για την εκμετάλλευση των ακινήτων στην Αθήνα, θέτει ο Χάρης Δούκας, στο πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων), Στράτο Παραδιά, ο οποίος σε επιστολή του στον δήμαρχο Αθηναίων έθεσε το αίτημα ελάφρυνσης των δημοτικών τελών. Οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ζητούν μείωση 5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2026, τονίζοντας ότι τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους λογαριασμούς τους.

Απαντώντας ο κ. Δούκας εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Αθηναίων και όχι στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας) ή στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

«Ως φαίνεται το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στα ακίνητα μόνο εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων», τονίζει και σημειώνει ότι η συζήτηση και η συνεργασία των δύο πλευρών θα είχε ενδιαφέρον για τα ακόλουθα θέματα:

Πώς θα ανοίξουν τα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα.

Πώς θα υπάρξουν αποτελεσματικοί κανόνες στην βραχυχρόνια μίσθωση.

Τι θα γίνει με τις υπέρμετρες αυξήσεις των ενοικίων των ακινήτων, πράγμα που αποτελεί καίριο πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

«Τα παραπάνω ζητήματα», σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων, «είναι αναγκαία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η πρόσβαση στη στέγη, η οποία έχει γίνει είδος πολυτελείας και όχι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Επίσης, καλεί τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ να ζητήσει από την κυβέρνηση να μεταφερθούν στους Δήμους τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας που εισπράττει και από τους πελάτες των μελών της Ομοσπονδίας, οι οποίοι διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό – εξηγεί – για να βελτιώσουν οι πόλεις τις υποδομές τους και τις υπηρεσίες τους, κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Η ανταπόκρισή σας σε αυτά τα θέματα», καταλήγει, «θα αποδείξει το ενδιαφέρον σας για τους πολίτες».