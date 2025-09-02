Που οφείλεται η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου της ανάπλασης της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή.
Το κυκλοφοριακό, τα αρχαία και η αντιπαράθεση δήμου Αθηναίων και κυβέρνησης.
Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Βασιλίσσης Όλγας, πολιτική κόντρα για 500 μέτρα δρόμου» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:
- 0:33 Πού οφείλεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν δήμαρχο της Αθήνας, τον προκάτοχό του και τα αρμόδια Υπουργεία.
- 2:08 Γιατί η Βασιλίσσης Όλγας είναι κλειστή εδώ και 5 χρόνια.
- 2:58 Οι αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή και οι ενστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
- 3:18 Το σχέδιο που θα εφαρμοστεί τελικά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
- 4:36 Οι διαφορές στα σχέδια Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα και το ζήτημα του κυκλοφοριακού.
- 7:45 Πώς η διοίκηση του δήμου Αθηναίων αντιμετωπίζει τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων.
- 8:33 Πώς θα μοιάζει η Βασιλίσσης Όλγας όταν παραδοθεί το έργο.
