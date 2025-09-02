Που οφείλεται η καθυστέρηση στην παράδοση του έργου της ανάπλασης της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Έλενα Φυντανίδου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», στον Γιάννη Θ. Διαμαντή.

Το κυκλοφοριακό, τα αρχαία και η αντιπαράθεση δήμου Αθηναίων και κυβέρνησης.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Βασιλίσσης Όλγας, πολιτική κόντρα για 500 μέτρα δρόμου» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:33 Πού οφείλεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν δήμαρχο της Αθήνας, τον προκάτοχό του και τα αρμόδια Υπουργεία.

2:08 Γιατί η Βασιλίσσης Όλγας είναι κλειστή εδώ και 5 χρόνια.

2:58 Οι αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή και οι ενστάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

3:18 Το σχέδιο που θα εφαρμοστεί τελικά στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

4:36 Οι διαφορές στα σχέδια Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα και το ζήτημα του κυκλοφοριακού.

7:45 Πώς η διοίκηση του δήμου Αθηναίων αντιμετωπίζει τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

8:33 Πώς θα μοιάζει η Βασιλίσσης Όλγας όταν παραδοθεί το έργο.

