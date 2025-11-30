Άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στο Στόκτον της Καλιφόρνια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, με την κατάστασή τους να μην έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Είμαι συντετριμμένος και οργισμένος μαθαίνοντας για τη μαζική επίθεση σε παιδικό πάρτι γενεθλίων. Ένα πάρτι γενεθλίων δεν πρέπει ποτέ να είναι χώρος όπου οι οικογένειες φοβούνται για τη ζωή τους» έγραψε στα social media ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι.