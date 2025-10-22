Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, στο Ανόβερο της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ομάδες ενεπλάκησαν σε καβγά γύρω στις 6:25 μ.μ., όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της περιοχής. Η φύση της διαμάχης παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με αναφορές, ένας άνθρωπος κατέληξε ενώ αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο στην περιοχή, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή στοιχείων.