Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8, το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Πιο συγκεκριμένα, δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Σοβαρά τραυματίας είναι ο πεζός ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

​Στο σημείο καταγράφονται καθυστερήσεις, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.