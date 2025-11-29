Παρά το εξαιρετικό της πρώτο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε πολύ κοντά στο να «πετάξει» περισσότερους βαθμούς απέναντι στη Λιντς, για τη 13η αγωνιστική της Premier League, ωστόσο με το γκολ του Φόντεν στο 90+1′ κατάφερε να επικρατήσει με 3-2.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός με τα δύο τέρματά του οδήγησε τους «πολίτες» πίσω στις νίκες, μετά την ήττα από τη Νιουκάστλ την προηγούμενη αγωνιστική. Για τη Σίτι σκόραρε και ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, ενώ την τρομερή αντεπίθεση της Λιντς στο δεύτερο ημίχρονο καθοδήγησε ο Κάλβερτ Λιούιν με γκολ και κερδισμένο πέναλτι, το οποίο σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια ο Ενμέτσα.

Η Σίτι χρειάστηκε μόλις 59 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ, με τον Φόντεν να βρίσκει δίχτυα για το 1-0, έπειτα από ασίστ του Νούνες. Η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν άφησε το… φρένο καθ’ όλη τη διάρκεια του ημιχρόνου και αναζητούσε και ένα δεύτερο γκολ. Στο 24ο λεπτό, ο Γκβάρντιολ απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με τον Πέρι να σώζει και το σουτ του Φόντεν για άλλο ένα κόρνερ των γηπεδούχων.

Τότε, ο Κροάτης αμυντικός ήταν ξανά στο σωστό σημείο και αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα, παίρνοντας το «ριμπάουντ» μετά από το ανεπιτυχές διώξιμο του τερματοφύλακα της Λιντς για να διαμορφώσει το 2-0. Η ομάδα του Μάντσεστερ συνέχισε δυνατά και μετά το 2-0, με τον Ντοναρούμα να μην απειλείται ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Τα δεδομένα έμελλαν να αλλάξουν λίγα λεπτά μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς η Λιντς, από εκεί που δεν είχε ούτε μία τελική στην εστία, βρήκε το γκολ και μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 49′. Μετά από συνεχή λάθη της άμυνας της Σίτι, ο Κάλβερτ Λιούιν δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία και έκανε το 2-1, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί.

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ακριβώς αντίθετη με αυτή του πρώτου, καθώς η ομάδα του Φάρκε συνέχιζε να έχει τις ευκαιρίες και στο 66′ ο σκόρερ του 2-0, Γκβάρντιολ, έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Κάλβερτ Λιούιν, με τον διαιτητή Μπανκς να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ντοναρούμα απέκρουσε το πέναλτι του Ενμέτσα, ωστόσο η μπάλα έπεσε ξανά στον πρώην παίκτη των «πολιτών», ο οποίος έκανε το 2-2.

Μετά την ισοφάριση, η Σίτι αναζητούσε το γκολ που θα της έδινε ξανά το προβάδισμα και κατάφερε να το βρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από πάσα του Τσερκί, ο Φόντεν έκανε διπλή προσποίηση και έκανε το 3-2 για να «λυτρώσει» την ομάδα του και να της χαρίσει τη νίκη.