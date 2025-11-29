Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε καθώς η κακοκαιρία Adel, μετά τα πολύ έντονα φαινόμενα που έπληξαν το πρωί της Παρασκευής την Αττική, καταιγίδα με δυνατό αέρα και χαλάζι ξέσπασε και λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Έπεσε δέντρο σε Ι.Χ στην Πειραιώς

Η μπόρα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως το Κερατσίνι, το Χαλάνδρι και η Αγία Παρασκευή.

Στην οδό Κοκκινάκη έπεσε ένα ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο που βρισκόταν στην αυλή ενός σπιτιού, παρασύροντας έναν πυλώνα ρεύματος και προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο. Στο σημείο διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, με τα αρμόδια συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης.

Από τις ισχυρές ριπές ανέμων ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε τέσσερα αυτοκίνητα στην Πειραιώς προκαλώντας υλικές ζημιές.

«Πνίγηκαν» ξανά τα Τζουμέρκα

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα.

Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως την Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.

Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Δύσκολη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο

Δύσκολη ήταν η νύχτα στη Λέσβο, όπου η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για απάντληση υδάτων σε υπόγειο σπιτιού στην Πέτρα, ενώ από την βροχή πέτρες και λάσπες μεταφέρθηκαν στο οδόστρωμα. Βράχοι έπεσαν προς το Μεγαλοχωρι, ενώ δεν προκλήθηκαν νέα προβλήματα στην Καλλονή στου δύο ποταμούς Τσικνιά και Αχερώνα.

Ισχυρές βροχές έπεσαν σε Λήμνο, Σάμο, Ικαρία όπως και στη Χίο που το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψαν πίσω στο αεροδρόμιο της Αθήνας δυο πτήσεις.

Κακοκαιρία Adel: Πώς θα κινηθεί σήμερα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ σήμερα Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

ΕΜΥ: Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από το μεσημέρι στην υπόλοιπη χώρα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τις πρωινές ώρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές σε δυτικούς βορειοδυτικούς τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.