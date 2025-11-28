Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της κακοκαιρίας Adel και της βροχής που έχει φέρει, καταγράφονται σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Η οδός Πειραιώς είχε κλείσει στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως τη Χαμοστέρνα, καθώς η συσσώρευση υδάτων καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων. Λίγο πριν από τις 8 π.μ., ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» βρίσκεται και ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο, από το Αιγάλεω έως το Μενίδι.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, ενώ καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τμηματικά τόσο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (άνοδος) όσο και στη λεωφόρο Καρέα (κάθοδος).

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με μεγάλη προσοχή.