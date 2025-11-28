Λόγω συσσώρευσης υδάτων, η Τροχαία ανακοίνωσε διακοπή κυκλοφορίας στην αριστερή και μεσαία λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του ΚΠΙΣ Νιάρχος, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η κακοκαιρία Adel «χτυπά» από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) την Αττική, με ισχυρές βροχές, χαλάζι και έντονες καταιγίδες.

Λίγο πριν τις 09:00, η ΕΜΥ εξέδωσε νέο, επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, τονίζοντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Αττική μέχρι το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι χάος επικρατεί σε όλους τους οδικούς άξονες της Αθήνας με την κίνηση στους δρόμους στο κόκκινο. Δείτε εδώ που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.

Περνούν με καρότσα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και η διέλευση των πεζών έγινε κυριολεκτικά αδύνατη.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν, πολίτες ανεβαίνουν σε καρότσα αγροτικού οχήματος του δήμου προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά του δρόμου, ο οποίος είχε πλημμυρίσει από τα νερά της βροχής.

Φούσκωσε ο Κηφισός

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες καταγράφηκαν στον Κηφισό, ο οποίος «φούσκωσε» από τις συνεχείς βροχοπτώσεις