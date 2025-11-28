Ένα μοναδικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου το πρωί, κατά την είσοδο της καταιγίδας στην Αττική, όταν χαμηλό εκτεταμένο νέφος σχημάτισε ένα εντυπωσιακό «τείχος» στον ορίζοντα, γνωστό και ως shelf cloud.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Weather Compass Greece | Ο καιρός στην Ελλάδα και τον κόσμο (@weathercompass.gr)

Στην Αττική, το φαινόμενο παρατηρήθηκε καθώς η γραμμή ισχυρών καταιγίδων και η έντονη αστάθεια της κακοκαιρίας «Adel» πλησίαζε από τα δυτικά προς το Λεκανοπέδιο, σχηματίζοντας ένα συνεκτικό, σκοτεινό νέφος πάνω από τα δυτικά και νότια προάστια πριν «σκεπάσει» σταδιακά το κέντρο της πόλης. Οι εικόνες δείχνουν το shelf cloud να απλώνεται εντυπωσιακά πάνω από την παραλιακή ζώνη και τον Σαρωνικό, με έντονη αντίθεση ανάμεσα στο σκοτεινό νέφος και τον φωτισμένο ακόμα ουρανό, πιο ανατολικά.​

Πώς σχηματίζεται το shelf cloud

Το shelf cloud είναι ένα οριζόντιο, συνήθως χαμηλό νέφος, που εμφανίζεται στο «μέτωπο» μιας καταιγίδας και συνδέεται με την απότομη αλλαγή του ανέμου και την είσοδο πολύ ψυχρότερου αέρα κάτω από θερμότερο και υγρό. Ο εντυπωσιακός «τοίχος» νεφών δημιουργεί συχνά την αίσθηση ότι ένα τεράστιο κύμα ή «ουράνιο μέτωπο» καταπίνει την πόλη, αποτελώντας προπομπό για έντονη βροχή, ριπές ανέμου και μερικές φορές χαλάζι.

Η εμφάνιση του shelf cloud συνδέεται άμεσα με τη δυναμική της κακοκαιρίας «Adel», που συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το θέαμα, η εμφάνιση τέτοιου νέφους σημαίνει ότι ακολουθούν έντονα φαινόμενα, γι’ αυτό συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την παραμονή σε υπαίθριους χώρους, κοντά σε δέντρα ή ανοιχτές ακτές και να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις.