Μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάνναβης που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο σε δύσβατη δασώδη περιοχή κοντά στα σύνορα του νομού Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες η φυτεία εντοπίστηκε ανάμεσα από την Καστανή και την Αγία Μαρίνα Πωγωνίου.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, τις αλβανικές αρχές, αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση.

Στην περιοχή εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3 μέτρα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Για την υπόθεση κλήθηκε και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Από την συντονισμένη επιχείρηση δεν ανακοινώθηκαν συλλήψεις δραστών.