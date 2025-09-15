Το απόγευμα της Πέμπτης (11/9), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο απασφάλιζε με κλειδί που είχε κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 39χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης.

Τρία μέλη της είχαν συλληφθεί για εμπλοκή σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 22 δέματα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 27.496 γραμμαρίων

• συσκευασία με 8 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

• πολεμικό τυφέκιο καλασνικοφ χωρίς κοντάκιο

• δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με τροποποιημένη κάννη για σιγαστήρα

• γεμιστήρας τυφεκίου με 30 φυσίγγια

• τρεις γεμιστήρες πιστολιών

• σιγαστήρα

• 10 ηλεκτρικοί πυροκροτητές

• 373 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• σκοπευτικό βοήθημα που προσαρμόζεται σε πιστόλια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κέρδος από την πώληση της ποσότητας κάνναβης θα κυμαινόταν από 96.000 έως 137.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση τμηματικής διάθεσης η αξία θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 275.000 ευρώ.