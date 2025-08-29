Στη σύλληψη ενός 31 ετών άνδρα προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, για εισαγωγή και κατοχή συσκευών ατμίσματος που περιείχαν κάνναβη, με σκοπό τη διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εντοπίστηκε δέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιείχε 50 συσκευασίες ατμίσματος με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων.

Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη επ αυτοφόρω ο 31χρονος, ο οποίος παρέλαβε το πακέτο.

Από την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 50 συσκευασίες ατμίσματος με κάνναβη (100 γραμμάρια),

• 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (13,1 γραμμάρια),

• ζυγαριά ακριβείας,

• 2 τρίφτες κάνναβης,

• χρηματικό ποσό 100 ευρώ,

• κινητό τηλέφωνο και δίκυκλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συσκευές ατμίσματος που περιέχουν κάνναβη παρουσιάζουν αυξημένη διάδοση, κυρίως σε νεαρά άτομα, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις πρόληψης και καταστολής, με στόχο την προστασία της νεολαίας και της κοινωνίας από παρόμοιες απειλές.