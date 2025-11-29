Μετά τον θρίαμβο του «Better Call Saul», όπου η Ρία Σίχορν παρέδωσε μία από τις πιο λεπτοδουλεμένες και υποδόριες τηλεοπτικές ερμηνείες της τελευταίας δεκαετίας, η ηθοποιός επιστρέφει στο προσκήνιο με το «Pluribus» του Βινς Γκίλιγκαν. Η νέα σειρά έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με μια ψυχολογική, σχεδόν υπαρξιακή αγωνία. Η Σίχορν, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κάρολ Στούρκα, καλείται για πρώτη φορά να κρατήσει μια αφήγηση σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου πάνω της και το αποτέλεσμα έχει φέρει κοινό και κριτικούς μπροστά σε ένα γνώριμο συμπέρασμα: ότι η γυναίκα που «κουβάλησε» τις μισές σκηνές του «Better Call Saul» δεν ήταν ποτέ «δεύτερος» ρόλος. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να της δοθεί ο χώρος που άξιζε.

Ποια είναι η Ρία Σίχορν και πώς έφτασε ως εδώ

Η Ρία Σίχορν (πλήρες όνομα Ντέμπορα Ρία Σίχορν) γεννήθηκε το 1972 σε προάστιο του Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια. Όπως έχει δηλώσει, επέλεξε το δεύτερό της όνομα γιατί ποτέ δεν ένιωθε «Ντέμπορα». «Οι Ντέμπορες και οι Ντέμπι που γνώριζα ή έβλεπα στην τηλεόραση πάντα μου φαινόντουσαν πολύ ελκυστικές μαζορέτες και αυτό δεν ήταν καθόλου η δική μου πορεία στο σχολείο». Όσο φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον, έγινε μέλος της θεατρικής ομάδας της σχολής και μέσα από αυτήν την εμπειρία αποφάσισε να κυνηγήσει την υποκριτική επαγγελματικά. Αρχικά, βρήκε δουλειά σε μικρές θεατρικές παραγωγές κι αργότερα έκανε μερικές guest εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές που συχνά περνούσαν κάτω από το ραντάρ του κοινού.

Μετά από σχεδόν δύο «αφανείς» δεκαετίες, ήρθε το δικό της «big break» όταν της πρότειναν τον ρόλο της Κιμ Γουέξλερ στη σειρά Better Call Saul, ένα prequel spin-off του Breaking Bad. Κατά κάποιον τρόπο, οι προηγούμενες τηλεοπτικές της δουλειές, συχνά σε σίριαλ των οποίων δεν είδαμε ποτέ ούτε τον πιλότο, την προετοίμασαν για τον ρόλο της Γουέξλερ. Είχε ήδη μια ιστορία επιλογών σε ρόλους που απαιτούσαν αθόρυβη αυτοκυριαρχία, αφού υποδυόταν συχνά την «ήρεμη δύναμη», τη φωνή της λογικής μέσα στο χάος. Έπαιζε γυναίκες καριέρας δυναμικές, συναισθηματικά ευφυείς, μορφωμένες, με μια ψυχραιμία που έκρυβε βάθος και με έναν σαρκασμό που δεν σήκωνε αμφισβήτηση.

Από το 2015 έως το 2022, η Κιμ Γουέξλερ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σύνθετους γυναικείους χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεόρασης. Χωρίς ρητορείες κι εντυπωσιοθηρία, η Σίχορν ερμήνευσε μια γυναίκα που υπερασπίζεται μια δική της, προσωπική ηθική, ακόμη κι όταν όλα γύρω της υποδεικνύουν πως δεν έχει νόημα. Ο ρόλος αυτός της χάρισε, μεταξύ άλλων, δύο βραβεία Satellite, ένα βραβείο Saturn, δύο υποψηφιότητες για Emmy και δύο υποψηφιότητες Critics’ Choice Award. Βέβαια, η πραγματική αναγνώριση είχε ήδη έρθει από το κοινό, που είδε στη Σίχορν κάτι σπάνιο: μια ηθοποιό που «μιλά» περισσότερο με όσα αποφασίζει να μην δείξει παρά με όσα δείχνει.

Pluribus: Ο ρόλος που την τοποθετεί στο τηλεοπτικό επίκεντρο

Το «Pluribus», το νέο δημιούργημα του Βινς Γκίλιγκαν, τοποθετεί τη Σίχορν για πρώτη φορά σε έναν ρόλο σχεδιασμένο αποκλειστικά γύρω από εκείνη. Η σειρά, που διαδραματίζεται στο Νιου Μέξικο και την μητρόπολή του, την Αλμπουκέρκη, όπως και το «Breaking Bad», ξεκινά από μια υπόθεση φαινομενικά sci-fi. Ένας ιός ενώνει την ανθρωπότητα σε μια συλλογική συνείδηση κι έτσι όλοι τους είναι ευτυχισμένοι, ευγενικοί, φιλήσυχοι, «λοβοτομηνένοι».Όλοι τους ζουν αρμονικά, συνθέτωντας ένα μεγαλύτερον «όλον», έναν «κοινό νου». Ο κόσμος αυτός είναι απαλλαγμένος από συγκρούσεις, έχθρα κι αμφιβολίες.

Και στο κέντρο αυτής της νέας τάξης πραγμάτων βρίσκεται η επιτυχημένη συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων Κάρολ Στούρκα, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που παραμένουν ανεπηρέαστοι από τον ιό. Η Σίχορν καλείται να ενσαρκώσει όχι τον «ήρωα» της κλασικής αφήγησης «που σώζει τον κόσμο», αλλά έναν άνθρωπο που νιώθει αποκομμένος, θυμωμένος, γεμάτος δυσπιστία μπροστά σε έναν κόσμο που επιβάλλει την ευτυχία ως καθήκον. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως, αν και η Στούρκα δεν είναι η μόνη που εμφανίζει ανοσία στον ιό, κανένας άλλος άνθρωπος στο σύμπαν της δε φαίνεται να μοιράζεται την ίδια επιτακτική ανάγκη να βάλει τέλος στην ουτοπική ευτυχία του πλανήτη.

Σε συνεντεύξεις της έχει περιγράψει τον ρόλο με λόγια που δείχνουν ακριβώς αυτή την αμφιθυμία: «Κανείς δεν με ακούει όταν λέω πως ο “στάβλος” καίγεται», λέει, περιγράφοντας την αίσθηση ότι η Στούρκα βλέπει τον κίνδυνο εκεί που όλοι γύρω της βλέπουν λύτρωση. Είναι ένας ρόλος που δεν εξωραΐζει την ανθρώπινη ανησυχία αλλά, αντιθέτως, την τοποθετεί σε πρώτη γραμμή. Η πρωταγωνίστρια βλέπει την ανθρωπότητα να μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο εργαστήριο συλλογικής ευτυχίας και «νοητικής ευεξίας», όπου η ατομική βούληση εξαφανίζεται σιγά-σιγά μέσα σε μια τεχνητή αρμονία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος Pluribus παραπέμπει στο εθνικό σύνθημα των Αμερικανών «e pluribus unum», δηλαδή «από τα πολλά, ένα». Εδώ όμως το «ένα» δεν μοιάζει με ανώτερο ιδανικό αλλά με προειδοποίηση.

Ο Γκίλιγκαν έχει παραδεχτεί ότι ξεκίνησε να γράφει τη σειρά με τη Σίχορν κατά νου, γύρω στο 2022: «Έγραψα αυτή τη σειρά για εκείνη». Και πράγματι, το «Pluribus» απαιτεί μια παρουσία ικανή να συνδυάσει ένταση, απορία, φόβο και έλεγχο ταυτόχρονα — στοιχεία που η Σίχορν χειρίζεται με φυσική άνεση. Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού μιλούν ήδη για μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της σεζόν. Και όχι επειδή η σειρά είναι εντυπωσιακή (που είναι), αλλά επειδή η Σίχορν έχει βρει έναν ρόλο που της επιτρέπει να κινηθεί χωρίς περιορισμούς.

Η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται πλέον στην πιο ώριμη στιγμή της καριέρας της μέχρι σήμερα. Κι αν κάτι γίνεται σαφές μέσα από την επαγγελματική της διαδρομή, είναι ότι δεν μετακινήθηκε ποτέ «από το περιθώριο στο επίκεντρο». Ήταν πάντοτε έτοιμη. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια αφήγηση αρκετά γενναία ώστε να χτιστεί πάνω της. Το «Pluribus» είναι αυτή η αφήγηση κι εκείνη, επιτέλους, έχει τον χώρο που της αξίζει.