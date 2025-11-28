Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκράθ δήλωσε ότι το Κίεβο πρέπει να διώξει διεφθαρμένες προσωπικότητες στην πολιτική και τις επιχειρήσεις εάν θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, την ώρα που αυξάνεται η πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των αυξανόμενων καταγγελιών για διαφθορά.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκράθ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα υποστηρίξουν μια υποψήφια χώρα όπως η Ουκρανία να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την εξάλειψη του εγκλήματος στην κορυφή της κοινωνίας.

Eνώ η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία είναι «ένα ταξίδι», ο ΜακΓκράθ δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Κίεβο καταβάλλει «καλύτερες προσπάθειες» για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις αρχές σχετικά με τις εξελίξεις.

Το σκάνδαλο στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας

Ο Επίτροπος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη φερόμενη συνωμοσία για την κλοπή περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, καθώς η έρευνα διευρύνεται ώστε να συμπεριλάβει ανώτερα στελέχη κοντά στον Ζελένσκι και στην κυβέρνησή του.

«Πρέπει να υπάρχει, σε κάθε υποψήφια χώρα, ένα ισχυρό σύστημα για την αντιμετώπιση φερόμενων υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο ΜακΓκράθ. «Πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα για έρευνες και τελικά διώξεις και καταδίκες, και η επίδειξη ιστορικού αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη μας, και σίγουρα από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αφού ο ΜακΓκράθ έκανε τα σχόλιά του, οι ερευνητές κατά της διαφθοράς έκαναν έφοδο στις εγκαταστάσεις του πιο ισχυρού συμβούλου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς τους.

Η έρευνα έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να τον υποχρεώσει να παραχωρήσει γη στη Ρωσία.

Η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας

Η Ουκρανία βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην ΕΕ, αν και η αντίθεση της Ουγγαρίας έχει καθυστερήσει την πρόοδο. Ο ΜακΓκράθ δήλωσε ότι «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες», προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ένταξης».

«Έχουμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή σχέση με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις», τόνισε ο ΜακΓκράθ. Αυτά τα πρότυπα κράτους δικαίου πρέπει να πληρούνται από όλες τις χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ, είπε. «Εάν δεν το κάνουν, τότε δεν θα λάβετε υποστήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσετε στην πορεία ένταξης».

Ερωτηθείς αν η Ουκρανία κάνει αρκετά, απάντησε: «Νομίζω ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν το απαιτούμενο πρότυπο. Είναι ένα ταξίδι και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με ζητήματα που έρχονται στην αντίληψή μας ή που αναφέρονται δημόσια».