Η κακοκαιρία Adel «χτυπά» την Αττική, αλλά και πολλές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο στο λεκανοπέδιο οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ήδη αρκετοί δρόμοι στην πρωτεύουσα έχουν πλημμυρίσει από την κακοκαιρία Adel, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και αυξάνοντας τους κινδύνους για οδηγούς και πεζούς. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ακόμη και στην Αττική, ενώ το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή «πολύ σημαντικό».

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για την κακοκαιρία Adel

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα

Δρόμοι ποτάμια στην Αττική

Όπως μετέδωσε το Mega, η βροχή από την κακοκαιρία Adel έχει πλημμυρίσει τους δρόμους. Μάλιστα, το νερό έχει συσσωρευτεί με τη στάθμη τις πόρτες των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Φλοίσβου. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχύσουν τους δρόμους, αφού το νερό φτάνει στα γόνατά τους.

Αλλά και άλλες περιοχές και δρόμοι της Αττικής έχουν γίνει χείμαρροι και τα αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε βάρκες.

Παράλληλα, κλειστά παραμένουν τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας Adel, τα σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη, τα οποία αρχικά άνοιξαν. Οι γονείς των μαθητών ειδοποιήθηκαν από τις διευθύνσεις των σχολείων να επιστρέψουν για να πάρουν τα παιδιά τους.

Για την Αττική, ο κ. Κολυδάς προειδοποιεί για «διπλό κύμα» κακοκαιρίας: ένα πρώτο πέρασμα κατά τη διάρκεια της νύχτας και ένα δεύτερο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από το απόγευμα, η κακοκαιρία θα ενταθεί σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ θα επηρεάσει σημαντικά και το Ανατολικό Αιγαίο, με τον μετεωρολόγο να εφιστά την προσοχή κυρίως σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν το βράδυ και θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, όπου από το πρωί έως το μεσημέρι του Σαββάτου θα βρίσκεται το επίκεντρο της κακοκαιρίας, προτού σταδιακά αρχίσει η εξασθένησή της.

Oι περιοχές των έντονων χαλαζοπτώσεων στον πρώτο χάρτη για την Παρασκευή και και ο αθροιστικός υετός . Διακρίνονται οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. @CivPro_GR @Starchannelnew1 @wwwstargr @duthnac pic.twitter.com/9FhIW17J5Z — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

«Red code» σε 4 περιοχές

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «red code» την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.

Κλείνει σχολεία η κακοκαιρία Adel

Πού θα έχει κλειστά σχολεία την Παρασκευή 28/11

Δήμος Ευρώτα – Κλειστά όλα τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο την ασφάλεια των μαθητών, την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση και την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Η δημοτική απόφαση ισχύει για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια.

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα και την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα και ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά όχι όμως λόγω της Adel αλλά εξαιτίας του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων».

Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια.

Ειδικότερα η απόφαση του Δήμου προβλέπει: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα. Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.

Χωρίς κλειστά σχολεία η Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, τόσο ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας όσο και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Διαποντίων Νήσων ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι δήμοι έκριναν ότι, παρά την κακοκαιρία, οι καιρικές συνθήκες δεν απαιτούν αναστολή λειτουργίας.