Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου θα διαρκέσει η κακοκαιρία, με καταιγίδες στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικές χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, στο επίκεντρο της Adel απόψε βρίσκεται η βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό», εν όψει του νέου κύματος, που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται τις επόμενες ώρες και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά.

Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις επίφοβες περιοχές, δηλαδή ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Για τον λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες του «κόκκινου συναγερμού»

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα 12ωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, κυρίως στα Δωδεκάνησα, οπότε αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, γι’ αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

«Τσάκισε» τη Δυτική Ελλάδα η Adel

Η καταιγίδα που έπληξε το λεκανοπέδιο, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων, από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Ωστόσο και σήμερα, είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, νέες κατολισθήσεις σημειώθηκαν στα Τζουμέρκα, ενώ στο έλεος της Adel βρέθηκε ξανά η Κέρκυρα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και οδηγοί εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά.

Κέρκυρα Για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες, οι κάτοικοι της Κέρκυρας βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έρμαια της κακοκαιρίας. Λόγω της σφοδρής καταιγίδας και του δυνατού αέρα, κατά τη διάρκεια μαθητικών αγώνων, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής του δημοτικού κολυμβητηρίου, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Στην περιοχή Γλυφάδα, ο δρόμος κόπηκε στα δύο, καθώς στο ύψος της γέφυρας του Κάιζερ προκλήθηκε κατολίσθηση, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις περιοχές Άη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι, Σπηλιά. Τζουμέρκα Μέσα στα σπίτια μπήκε το βουνό στα Τζουμέρκα, καθώς από την ορμή των νερών, βράχοι αποκολλήθηκαν. Ο δρόμος κόπηκε στα δύο και πολλά σπίτια απειλούνται με κατάρρευση. Και στα Πράμαντα, κατοικίες κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, αφού η βροχή έχει προκαλέσει νέες καθιζήσεις, στο ήδη κορεσμένο έδαφος. Φοινικούντα Εικόνες καταστροφής στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του κολώνες ηλεκτρισμού, στέγες, δέντρα και κατασκευές τουριστικών επιχειρήσεων. Κεφαλονιά Στην Κεφαλονιά, από τη σφοδρή βροχόπτωση πλημμύρισαν οι δρόμοι στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα από τη σφοδρή νεροποντή αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι στο Αγρίνιο, το Αιτωλικό και την Αμφιλοχία, όπου χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο καιρός την Παρασκευή Για αύριο Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr