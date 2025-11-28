Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει για 3η ημέρα να σφυροκοπά τη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών με αποτέλεσμα πολλοί δήμοι να αποφασίσουν από εχθές την αναστολή λειτουργίας των σχολείων της περιοχής τους για λόγους ασφάλειας.

Ωστόσο υπήρξαν και έκτακτες αποφάσεις και ανακοινώσεις λόγω της πρωινής καταιγίδας στην Αττική. Ετσι αποφασίστηκε να κλείσουν τα σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη τα οποία αρχικά άνοιξαν.

Οι γονείς των μαθητών ειδοποιήθηκαν από τις διευθύνσεις των σχολείων να επιστρέψουν για να πάρουν τα παιδιά τους.

Πού θα έχει κλειστά σχολεία την Παρασκευή 28/11

Δήμος Ευρώτα – Κλειστά όλα τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο την ασφάλεια των μαθητών, την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση και την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Η δημοτική απόφαση ισχύει για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια.

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα και την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα και ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά όχι όμως λόγω της Adel αλλά εξαιτίας του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων».

Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια.

Ειδικότερα η απόφαση του Δήμου προβλέπει: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα. Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.

Χωρίς κλειστά σχολεία η Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, τόσο ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας όσο και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Διαποντίων Νήσων ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι δήμοι έκριναν ότι, παρά την κακοκαιρία, οι καιρικές συνθήκες δεν απαιτούν αναστολή λειτουργίας.