Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα. Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, στην Πύλη Ε8, ένα ΙΧ βρέθηκε στο νερό.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.