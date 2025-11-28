Μια νέα προσθήκη αναμένεται σύντομα στο cast της επιτυχημένης δραματικής σειράς «Η γη της ελιάς», που θα ανατρέψει ξανά τις ισορροπίες.

Ο ηθοποιός Νίκος Νικολάου μπαίνει στη μεγάλη παραγωγή του MEGA υποδυόμενος τον Ορέστη, έναν κοσμοπολίτη καρδιοχειρουργό με καταγωγή από την Κρήτη.

Ο Ορέστης ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλο νοσοκομείο στη Σικελία, όπου έχει χτίσει μια λαμπρή καριέρα. Η γνωριμία του με την Αλεξάνδρα έγινε όταν εκείνη ταξίδεψε στην Ιταλία αναζητώντας την κόρη της, τη Χριστιάνα. Από τότε, οι δυο τους ανέπτυξαν μια δυνατή φιλία, η οποία θα πάρει μία πιο τρυφερή διάσταση όταν εκείνος αποφασίσει να επισκεφθεί την Κρήτη.

Τι θα σημάνει η αφιξή του για την οικογένεια Ρουσσάκη;

Η «Γη της ελιάς» δεν σταματά να επιφυλάσσει εκπλήξεις και να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών της.