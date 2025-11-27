Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και ευεργέτη, καθώς ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, που με το έργο και την προσφορά του πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

«Ο πατέρας μου πίστευε στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, δεν υποσχόταν ποτέ όσα δεν μπορούσε να τηρήσει. Έμεινε σταθερός στις αρχές και τις αξίες του. Πιστός στους ανθρώπους του, δίκαιος στις αποφάσεις του», δήλωσε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος του ομίλου Motor Oil και πρόσθεσε:

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ενός γνήσιου Κρητικού που αγαπούσε πάνω απ’ όλα τον τόπο του. Ενός πατριώτη Έλληνα που υπηρέτησε με τιμή το Πολεμικό Ναυτικό. Η πειθαρχία, η επιμονή και η αφοσίωσή του στο καθήκον τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή. Μετά το Πολεμικό Ναυτικό αφιερώθηκε στον επιχειρηματικό αγώνα, εργαζόμενος σκληρά, με διορατικότητα και σύνεση». Και συνέχισε: «Δεν επεδίωξε ποτέ την προβολή, αλλά έβλεπε την επιχειρηματικότητα ως ευθύνη. Πίσω όμως από κάθε επιτυχία του, υπήρχε η ανθρωπιά του. Βοηθούσε πάντα διακριτικά, αυθόρμητα, χωρίς πολλά λόγια. Για εκείνον η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα ήταν καθήκον ψυχής. Ως γιος του νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια. Ήταν και είναι για εμένα πρότυπο ζωής».

«Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα είναι άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για τον διπλανό», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με ξεχωριστό τρόπο ξετυλίχθηκε η πορεία ζωής του και οι πτυχές της προσωπικότητάς του. Σκιαγραφήθηκε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης: ο Κρητικός, ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο Επιχειρηματίας, ο Ευεργέτης, ο Πατέρας, ο ‘Ανθρωπος.

Και ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν την παρακαταθήκη ενός μεγάλου Έλληνα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ η Κρήτη εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά, του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Οι μαρτυρίες προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με τη ζωή, την πορεία και το έργο του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, προερχομένων από τον χώρο της Εκκλησίας, του πνεύματος, των επιστημών, του Πολεμικού Ναυτικού, των επιχειρήσεων, από την Κρήτη, αλλά και τη διεθνή σκηνή φώτισαν την πολύπλευρη διαδρομή του.

Η εκδήλωση,την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία της οποίας υπέγραψε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, με αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Λάλο, ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη παρακαταθήκη, τον ανθρωπισμό και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην επιχειρηματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας».

Στη σεμνή εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η σύζυγός του Μαρέβα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πρώην Πρωθυπουργοί, διακεκριμένοι επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Μαρινάκης και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.