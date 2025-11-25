Έναν χρόνο από την εκδημία του Βαρδή Βαρδινογιάννη, το ίδρυμα που φέρει το βαρύ όνομα του μεγάλου Κρητικού τίμησε τη μνήμη του με μια λιτή εκδήλωση μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής, στην οποία έδωσαν το παρών οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Συγκεκριμένα, παρευρέθησαν ο Π.τ.Δ Κωνσταντινος Τασουλας, ο Πρωθυπουργος Κυριακος Μητσοτακης, ο Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος, ο Προεδρος του ΠαΣοΚ Νικος Ανδρουλακης , ο Αλεξης Τσιπρας, ο Προκοπης Παυλοπουλος, ο Κωστας Καραμανλης , σχεδόν όλοι οι Υπουργοί, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Κώστας Μπακογαιννης με τη μητερα του Ντορα Μπακογιαννη, ο Διοικητης της Τραπεζας της Ελλαδος Γιαννης Στουρναρας, ο Αρχηγος ΓΕΕΘΑ, η Μαριαννα Λατση, ο Ευαγγελος Μυτιληναιος, ο Γιωργος Βαρδινογιαννης, η σύζυγος και τα παιδιά του τεως Βασιλιά, αρκετοί εφοπλιστές και επιχειρηματιες, ο έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικωστας, δημοσιογραφοι και εκδοτες εφημεριδων και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν βίντεο από τη ζωή του Βαρδή Βαρδινογιάννη, την οικογένειά του και σημαντικούς σταθμούς της πολυσήμαντης διαδρομής του.