Η «Nouvelle Vague», η νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που άνοιξε στις αίθουσες, δίνει την αφορμή στον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να θυμηθούν ταινίες και πρόσωπα του γαλλικού «νέου κύματος» και να σχολιάσουν πόσο οι ίδιοι αγάπησαν αυτές τις ταινίες, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο.

Στο σημερινό επεισόδιο: Η ταινία «Nouvelle Vague» είναι μια επιστροφή του Αμερικανού σκηνοθετη στα γυρίσματα μιας άλλης ταινίας, της «Με κομμένη την ανάσα» που προβλήθηκε το 1960 και υπήρξε σημαντική στην κινηματογραφική ιστορία καθώς έβαλε τα θεμέλια στο γαλλικό «Νέο Κύμα» και κατόπιν επηρέασε γενιές ολόκληρες σκηνοθετών. Ένα επεισόδιο του Podcast Σινεμά στη Σέντρα με άκρως σινεφιλικό χαρακήρα που όμως, όπως πάντα, αντιμετωπίζει τα πράγματα με χαλαρότητα και αρκετό χιούμορ. Να είστε εκεί.