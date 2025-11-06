Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου προβάλλεται στις αίθουσες και αυτό δίνει την αφορμή στον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να εστιάσουν στην καριέρα του Έλλληνα σκηνοθέτη μέχρι σήμερα καθώς και στην διαδρομή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που φέτος είχε ως επίτιμη προσκεκλημένη την Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Στο σημερινό επεισόδιο: Με την «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου να ανοίγει από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σε μεγάλο κύκλωμα αιθουσών και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του (η αυλαία πέφτει την Κυριακή που μας έρχεται) ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης έχουν αρκετά θέματα να συζητήσουν στο Podcast του Σινεμά στη Σέντρα αυτής της εβδομάδας. Πως ήταν το Φεστιβάλ κάποτε και πως εξελίχθηκε, από πού ξεκίνησε ο Γιώργος Λάνθιμος και που κατάφερε να φτάσει; Όλα αυτά σε χαλαρούς τόνους και με αρκετό χιούμορ γιατί η ζωή είναι μικρή για να τα παίρνουμε όλα τόσο στα σοβαρά. Να είστε εκεί!