Την πρότασή του για μία «ευρωπαϊκή ΑΟΖ» που θα οριοθετεί τη Μεσόγειο επανέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Κατά τη συνεδρίαση του οργάνου στο Στρασβούργο, με αντικείμενο τη «Διαδικασία της Βαρκελώνης και του Συμφώνου για τη Μεσόγειο», ο Κεφαλλονίτης καθηγητής τόνισε τη σημασία του υδάτινου θύλακα για την ασφάλεια και τη συνοχή της Ευρώπης ζητώντας απ’ την αρμόδια Κροάτισσα Επίτροπο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, που παρίστατο «βαθύτερη θεσμική ολοκλήρωση στην περιοχή, όπως κοινή οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών των Κρατών Μελών».

«Η Μεσόγειος γέννησε τον πολιτισμό μας. Μας έμαθε τη συνεργασία, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Γέννησε τη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, ασφάλειας, άμυνας και περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι καιρός να θεσπίσουμε δομές που θα ενδυναμώσουν περισσότερο τις χώρες μας στην περιοχή και θα καταστήσουν τη φωνή μας πιο στιβαρή και πιο δυνατή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φαραντούρης.

Πάνω σε αυτό ο Έλληνας ευρωβουλευτής κάλεσε την ΕΕ να αξιοποιήσει την επέτειο των 30 ετών της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης» – του μοναδικού θεσμικού πλαισίου που συνδέει 43 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου – ως αφετηρία για μια νέα προοπτική πολιτικής, οικονομικής και θεσμικής σύγκλισης που θα περιλαμβάνει και μία κοινή «ευρωπαϊκή ΑΟΖ».

«Να προχωρήσουμε σε θεσμικές αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε μία ‘Ευρωπαϊκή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη’, μία νοητή γραμμή από το Γιβραλτάρ έως την Κύπρο, όπου τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται και θα ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ας καταστήσουμε τη Μεσόγειο θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Η «Διαδικασία της Βαρκελώνης»

Η «Διαδικασία της Βαρκελώνης – Ένωση για τη Μεσόγειο» πρόκειται για πρωτοβουλία που έθεσε πριν 30 χρόνια τα θεμέλια μιας νέας περιφερειακής εταιρικής σχέσης. Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και 12 χωρών της νότιας και ανατολικής Μεσογείου πραγματοποίησαν το 1995 την πρώτη Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη στη Βαρκελώνη και υπέγραψαν συμφωνία για την έναρξη της Διαδικασίας Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο διαλόγου με στόχο να μετατρέψει την περιοχή της Μεσογείου σε έναν κοινό χώρο ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας, κοινωνικοοικονομικής προόδου και διαλόγου μεταξύ των λαών. Αποσκοπεί στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρώπης και των τρίτων χωρών της Μεσογείου, στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Παραμένει το μοναδικό μέχρι σήμερα φόρουμ διαλόγου για την πολιτική και κοινωνικο-οικονομική συνεννόηση και μεταρρύθμιση της περιοχής της Μεσογείου, π.χ. με την απελευθέρωση των συναλλαγών και την καθιέρωση μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών.

Σε δηλώσεις του απ’ το Στρασβούργο μετά το τέλος της συζήτησης κ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να μιλήσει με ενιαία και ισχυρή φωνή στη γειτονιά της. «Στέλνω προσκλητήριο αυτοπεποίθησης, ηγεσίας και στρατηγικού οράματος για τους λαούς μας με κομβικό ρόλο της Ελλάδας και της Μεσογείου για το μέλλον της Ένωσης. Ας τολμήσουμε», επεσήμανε.